O que se sabe sobre a criatura marinha venenosa que levou Espanha a fechar praias turísticas Autoridades interditam praias após avistamentos do "dragão azul", gastrópode marinho venenoso que causa dor e reações graves Internacional|Do R7 21/08/2025 - 14h33 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h33 )

Exemplares de Glaucus atlanticus encontrados nas praias de Guardamar, na Espanha Reprodução/X/@JoseLSaezPastor

Uma invasão de pequenos gastrópodes marinhos, conhecidos como “dragões azuis” (Glaucus atlanticus), levaram autoridades da Espanha a fechar temporariamente praias turísticas localizadas ao sul do país entre estas quarta (20) e quinta-feiras (21).

Com cerca de 3 a 4 centímetros, essas criaturas de cores vibrantes armazenam toxinas de suas presas, como a caravela-portuguesa, e podem causar dor intensa, vermelhidão, inchaço, náuseas e vômitos em humanos.

Embora casos fatais sejam raros, as picadas podem ser perigosas para pessoas com alergias graves, crianças ou indivíduos com problemas cardíacos ou respiratórios, segundo informações do jornal britânico Daily Mail.

Em Guardamar del Segura, na Costa Blanca, dois exemplares foram encontrados na Praia de Vivers. Na quarta-feira, a prefeitura hasteou bandeira vermelha, que proíbe o banho, e no dia seguinte, a bandeira amarela, permitindo a entrada na água com cautela.

“Bandeira vermelha nas praias de Guardamar. O banho está proibido após o aparecimento de dois exemplares de Glaucus atlanticus, conhecido como Dragão Azul”, disse o prefeito José Luiz Saéz em uma publicação no X na quarta.

Ele orientou evitar contato com os animais, mesmo usando luvas, e comunicar avistamentos a salva-vidas ou autoridades. Em caso de picada, a recomendação é lavar a área com água salgada e procurar atendimento médico.

De acordo com o Daily Mail, um trecho de 11 quilômetros da Costa Blanca foi interditado devido aos dragões azuis, descritos como “os assassinos mais bonitos do oceano”.

Bandera ROJA en las playas de Guardamar PROHIBIDO el BAÑO tras la aparición en Playa Vivers de dos ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido como Dragón Azul. pic.twitter.com/Ksy21uADmO — José Luis Sáez (@JoseLSaezPastor) August 20, 2025

No arquipélago das Canárias, na praia de Famara, seis dragões azuis foram localizados na areia, segundo o jornal El Mundo. A presença dos animais levou à interdição do banho e ao hasteamento da bandeira vermelha.

O Consórcio de Emergências de Lanzarote, onde fica a praia de Famara, alertou para a possibilidade de mais exemplares na água e reforçou a necessidade de informar os turistas sobre os riscos.

Na praia de Santa Bárbara, em La Linea de la Concepcion, perto de Gibraltar, bandeiras vermelhas também foram hasteadas no último domingo (17) após um avistamento, com seis exemplares encontrados, segundo o Daily Mail.

Os dragões azuis são comuns em águas temperadas e quentes dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, mas a aparição deles em praias é incomum. Em 2021, casos semelhantes foram registrados em Alicante, mas só foram divulgados dois anos depois.

