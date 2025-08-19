Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

'Explosão de calor': fenômeno climático repentino provoca pânico em praia da Espanha

Acontecimento provocou aumento rápido da temperatura e ventos de quase 100 km/h

Hora News|Do R7

Na Espanha, milhares de pessoas foram surpreendidas pelo fenômeno chamado “explosão de calor”. Segundo especialistas, ele ocorre quando uma onda de ar frio atravessa rapidamente a camada de ar quente e seco, superaquecendo quando chega na superfície; banhistas gravaram a cena em que diversos usuários da praia local correram para se proteger da ventania de quase 100km/h.

Segundo relatos, cerca de 5.000 pessoas deixaram a orla no momento do ocorrido, e sete foram resgatadas do mar; apesar do susto e do perigo, não houve feridos.

  • hora-news
  • clima
  • Espanha
  • Temperatura

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.