'Explosão de calor': fenômeno climático repentino provoca pânico em praia da Espanha

Na Espanha , milhares de pessoas foram surpreendidas pelo fenômeno chamado “explosão de calor”. Segundo especialistas, ele ocorre quando uma onda de ar frio atravessa rapidamente a camada de ar quente e seco, superaquecendo quando chega na superfície; banhistas gravaram a cena em que diversos usuários da praia local correram para se proteger da ventania de quase 100km/h.



Segundo relatos, cerca de 5.000 pessoas deixaram a orla no momento do ocorrido, e sete foram resgatadas do mar; apesar do susto e do perigo, não houve feridos.