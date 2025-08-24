Primeiro-ministro do Canadá reforça apoio à Ucrânia em encontro com Zelensky Mark Carney visitou Kiev neste domingo em meio às celebrações do Dia da Independência do país Internacional|Do Estadão Conteúdo 24/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 11h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, visitou Kiev durante as celebrações do Dia da Independência da Ucrânia.

Carney reforçou o apoio inabalável do Canadá à Ucrânia e não descartou a presença de tropas canadenses no país.

O Canadá anunciou US$ 2 bilhões em assistência militar para a Ucrânia, incluindo apoio à defesa aérea e reconstrução.

Carney também mencionou a intenção de aumentar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mark Carney se encontrou com Volodymyr Zelensky neste domingo Reprodução/Redes Sociais/Instagram/@markjcarney - 24.8.2025

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reforçou o apoio à Ucrânia e disse não descartar a presença de tropas canadenses no país como parte de futuras garantias de segurança. Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia.

“O apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável. Estamos com vocês a cada passo do caminho, na sua luta para defender sua soberania e realizar seus sonhos para o seu país”, disse Carney.

No encontro, Carney reafirmou o compromisso do Canadá com o país lembrando os US$ 2 bilhões (equivalente a R$ 10,84 bilhões) em assistência militar anunciados na Cúpula do G7 em junho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo comunicado do governo canadense, parte dos recursos será usada para financiar um pacote de equipamentos da lista de prioridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), voltado ao reforço da defesa aérea ucraniana. Os dois líderes também discutiram cooperação em reconstrução, apoio a veteranos de guerra e o retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia.

Carney destacou ainda a disposição canadense em ampliar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia, incluindo gás natural liquefeito. Ambos concordaram em manter contato próximo para avançar nas áreas de parceria.

O primeiro-ministro canadense anunciou também que viajará para a Polônia, Alemanha e Letônia, de 25 a 27 de agosto de 2025.

Perguntas e respostas

Qual foi o objetivo da visita do primeiro-ministro do Canadá a Kiev?

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, visitou Kiev para reforçar o apoio à Ucrânia durante as celebrações do Dia da Independência do país.

O que Carney disse sobre o apoio do Canadá à Ucrânia?

Carney afirmou que “o apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável” e que o país está ao lado da Ucrânia em sua luta para defender sua soberania e realizar seus sonhos.

Qual foi o compromisso financeiro do Canadá com a Ucrânia mencionado por Carney?

Carney reafirmou o compromisso do Canadá com a Ucrânia, lembrando os US$ 2 bilhões em assistência militar anunciados na Cúpula do G7 em junho.

Como os recursos canadenses serão utilizados na Ucrânia?

Parte dos recursos será destinada a financiar um pacote de equipamentos prioritários da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), focado no reforço da defesa aérea da Ucrânia.

Quais outros temas foram discutidos entre Carney e o presidente ucraniano?

Os líderes discutiram cooperação em reconstrução, apoio a veteranos de guerra e o retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia.

O que Carney destacou sobre a cooperação canadense no setor de recursos naturais da Ucrânia?

Carney mencionou a disposição do Canadá em ampliar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia, incluindo gás natural liquefeito.

Quais são os próximos destinos de viagem de Carney após a visita à Ucrânia?

Carney anunciou que viajará para a Polônia, Alemanha e Letônia entre os dias 25 e 27 de agosto de 2025.

