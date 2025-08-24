Vulcão subaquático nos EUA pode entrar em erupção e preocupa cientistas Erupções ocorreram em 1998, 2011 e 2015; dados atuais levantam a possibilidade de que o próximo evento seja o maior já registrado Internacional|Do R7 24/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Monte Submarino Axial, nos EUA, registra intensa atividade sísmica e pode entrar em erupção.

Atividade recente inclui picos de mais de 2.000 terremotos em um único dia.

Especialistas alertam para o risco de impacto nos ecossistemas marinhos, embora riscos diretos para humanos sejam reduzidos.

Histórico de erupções ocorreu em 1998, 2011 e 2015, com possibilidade de próximo evento ser o maior já registrado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pesquisadores coletam um fragmento de lava da erupção de 2015 do Monte Submarino Axial Reprodução/Monterey Bay Aquarium Research Institute

O Monte Submarino Axial, localizado na costa do Pacífico dos Estados Unidos, registrou intensa atividade sísmica nas últimas semanas e pode estar prestes a entrar em erupção, segundo especialistas. O vulcão está a mais de um quilômetro de profundidade, mas representa risco direto à vida marinha, o que gera preocupação entre autoridades e pesquisadores.

Reconhecido como o vulcão mais ativo da região, o Monte Axial é monitorado de forma permanente por geofísicos dos EUA. Erupções desse tipo são consideradas desastres naturais de alto impacto, capazes de provocar terremotos de grande magnitude e, em casos extremos, tsunamis.

William Chadwick, geofísico da Universidade Estadual do Oregon, relatou que a atividade recente chamou a atenção. “Tivemos um pico de mais de 2.000 terremotos em um único dia em junho, mas desde então a média tem sido de cerca de 100 por dia”, explicou.

O pesquisador afirmou que, apesar do nível elevado de tremores, ainda não há sinais de que a erupção seja imediata. “Por enquanto, nada parece iminente, já que a atividade oscila constantemente. Não sabemos o que desencadeará a próxima erupção ou exatamente quando ela ocorrerá”, acrescentou.

‌



O histórico do Monte Axial inclui erupções em 1998, 2011 e 2015. A escala da atividade atual levanta a possibilidade de que o próximo evento seja o maior já registrado. Embora a distância da costa reduza os riscos diretos para humanos, especialistas alertam que os ecossistemas marinhos podem ser impactados.

Em 2011, fluxos de lava cobriram uma área de ventilação do vulcão. “Tudo foi destruído”, recordou Deborah Kelley, professora de oceanografia da Universidade de Washington. Segundo ela, a recuperação foi surpreendente. “O fascinante é que, três meses depois, já havia animais e bactérias colonizando a área. São ecossistemas surpreendentemente resilientes.”

‌



A principal diferença do Monte Submarino Axial em relação a outros vulcões é sua atividade quase constante. “Este vulcão está ativo quase o tempo todo, pelo menos durante o período em que o estudamos”, disse Chadwick. Essa característica reforça a necessidade de vigilância contínua do perímetro.

