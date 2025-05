Objeto espacial misterioso emite sinais de rádio e raios X simultaneamente Descoberta surpreendente desafia explicações científicas e pode revelar nova física ou revisões em modelos estelares Internacional|Do R7 28/05/2025 - 18h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 18h48 ) twitter

Rádiotelescópio ASKAP em Wajarri Yamaji, na Austrália, identificou o objeto desconhecido Divulgação/CSIRO

Astrônomos australianos identificaram um objeto espacial incomum na Via Láctea, localizado a cerca de 15 mil anos-luz da Terra, que emite pulsos de rádio e raios X simultaneamente. Essa combinação de sinais é inédita para a classe de objetos conhecidos como transientes de longo período (LPTs).

O objeto, chamado ASKAP J1832-0911, foi detectado inicialmente pelo radiotelescópio ASKAP, operado pelo Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia (ICRAR), durante observações que captaram pulsos de rádio emitidos por dois minutos a cada 44 minutos. A sorte astronômica ocorreu quando o observatório espacial Chandra, da Nasa, observava a mesma região do céu, confirmando a emissão simultânea de raios X.

LPTs são uma classe misteriosa descoberta recentemente, conhecida por emitir pulsos de rádio em intervalos longos e regulares, que podem durar minutos ou horas. Até o momento, apenas cerca de 10 objetos desse tipo foram documentados, e nenhum deles havia sido associado à emissão de raios X antes.

O astrônomo Ziteng Wang, principal autor do estudo, destacou a raridade do achado, comparando a detecção dos raios X simultâneos a “achar uma agulha num palheiro”, dada a ampla cobertura do ASKAP em contraste com o campo de visão restrito do Chandra.

Embora existam hipóteses para explicar o fenômeno, como a possibilidade de ASKAP J1832-0911 ser um magnetar — um núcleo de estrela morta com campos magnéticos extremamente fortes — ou um sistema binário contendo uma anã branca altamente magnetizada, nenhuma delas consegue explicar completamente as características observadas.

Os magnetars já foram vistos emitindo ondas de rádio e raios X simultaneamente, porém alguns aspectos do comportamento do objeto não condizem com esse tipo de estrela. Por outro lado, a emissão esperada de anãs brancas magnéticas é muito mais fraca e possui características de polarização diferentes das observadas.

Essa descoberta pode indicar a existência de um novo tipo de fenômeno físico ou exigir ajustes nos modelos atuais de evolução estelar, mostrando que ainda há muito a ser compreendido sobre esses objetos cósmicos.

A equipe de pesquisadores ressalta que a identificação desse objeto pode ser apenas a ponta do iceberg, sugerindo que outros LPTs com propriedades semelhantes podem existir no universo, aguardando serem descobertos com futuras observações.

O estudo que detalha essas descobertas foi publicado na revista científica “Nature” e abre novas perspectivas para a exploração dos mistérios do cosmos, especialmente no que diz respeito à emissão de sinais eletromagnéticos em múltiplas frequências.

