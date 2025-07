Orca de cinco toneladas oferece presente a cientista durante expedição; assista Das 34 ocorrências registradas, 11 aconteceram com pessoas dentro d’água Internacional|Do R7 04/07/2025 - 18h21 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h29 ) twitter

Oferendas incluíram peixes, aves, mamíferos marinhos e até uma tartaruga Reprodução/X

Cientistas registraram dezenas de casos em que orcas se aproximaram de humanos para entregar o que parecem ser “presentes”. Em um dos episódios mais recentes, o animal de cinco toneladas foi flagrado carregando uma ave marinha na boca até um mergulhador, soltando o animal logo à frente e permanecendo por perto.

O comportamento, considerado extremamente incomum, foi documentado por pesquisadores e descrito em um estudo publicado no Journal of Comparative Psychology. Ao todo, foram identificados 34 casos semelhantes em diferentes regiões do mundo, incluindo Noruega e Nova Zelândia.

Orca trying to feed a diver with an offering of fish pic.twitter.com/y1H2aSXAu1 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 16, 2025

As oferendas incluíram peixes, aves, mamíferos marinhos e até uma tartaruga. Em todos os registros, as orcas se aproximaram e deixaram o item diante de pessoas na água, em barcos ou até na praia. Em sete situações, os animais chegaram a repetir a entrega após os humanos não reagirem.

De acordo com a bióloga Ingrid Visser, uma das autoras da pesquisa, o compartilhamento de alimentos é comum entre orcas, mas o direcionamento desse comportamento para humanos chama a atenção. “É algo que estamos começando a observar com mais frequência e em diferentes partes do mundo”, afirmou.

Das 34 ocorrências registradas, 11 aconteceram com pessoas dentro da água, 21 em embarcações e duas em áreas de praia. Em quase todos os casos, as orcas aguardaram algum tipo de resposta após a entrega do item.

O autor principal do estudo, Jared Towers, classificou os episódios como “extremamente raros” entre animais selvagens. Segundo ele, a atitude sugere um possível comportamento pró-social, mais associado a espécies domesticadas.

A pesquisadora Vanessa Prigollini também destacou que, apesar de serem predadoras de topo, capazes de caçar outros grandes mamíferos, as orcas demonstram comportamento não agressivo com humanos. “Essas interações podem indicar uma tentativa de construir algum tipo de vínculo fora da própria espécie”, disse.

Os pesquisadores seguem acompanhando os registros e investigando se os episódios são comportamentos isolados ou parte de alguma forma de transmissão cultural entre grupos diferentes de orcas.

