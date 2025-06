Passageira gordofóbica é expulsa de voo após agredir mulher Incidente ocorreu em avião que iria de Nova York para Kansas City, nos EUA Internacional|Do R7 18/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageira descontrolada é contida por comissários de bordo Reprodução/X/LASHYBILLS

Uma mulher foi expulsa de um voo nos Estados Unidos após agredir outra passageira na última terça-feira (17).

O conflito começou quando a agressora, uma moradora de Nova York de 32 anos, se recusou a se sentar ao lado de outra mulher por gordofobia. Em tom agressivo, ela ofendeu a outra passageira. Foi quando a briga começou.

O incidente ocorreu em um voo da Southwest Airlines que partiu do aeroporto LaGuardia, em Nova York, com destino a Kansas City, no Missouri.

‌



Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver a mulher gritando palavrões, tentando agarrar objetos da bolsa da vítima e desconsiderando as ordens dos comissários de bordo.

‌



Em um momento, ela agarra os cabelos da mulher, enquanto outros passageiros e funcionários tentam contê-la. A agressora ainda cospe no rosto da vítima e profere insultos relacionados ao corpo dela.

‌



Durante o tumulto, a passageira descontrolada dirigiu-se a um homem que tentava ajudá-la, afirmando de forma confusa, racista e ofensiva. Mesmo imobilizada no chão, ela continuou resistindo, chutando e xingando.

Freak out on a Southwest Airplane pic.twitter.com/kcOY4O9AJt — LASHY BILLS (@LASHYBILLS) June 18, 2025

No vídeo, também é possível que verificar que a vítima falava português com sotaque brasileiro. No entanto, até agora a agressora e a passageira agredida não foram identificadas.

A Polícia foi acionada e efetuou a prisão da agressora. Antes da detenção, a mulher recebeu atendimento médico para avaliação, pois aparentava estar embriagada.

Funcionários da Southwest elogiaram a atuação da equipe durante o incidente. A companhia aérea afirmou que a passageira foi removida do voo e impedida de embarcar novamente. A empresa também destacou o profissionalismo de seus funcionários frente à situação.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5