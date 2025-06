Avião derrapa durante pouso e causa fechamento de pista no aeroporto de Boston, nos EUA

Um avião da companhia aérea JetBlue derrapou na pista durante o pouso, nesta quinta-feira (12), e foi parar na grama do Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos Estados Unidos. Ninguém ficou ferido, e os passageiros foram retirados de ônibus e levados ao terminal mais próximo. A pista do aeroporto foi fechada para inspeção da aeronave. O voo de número 312 partiu do Aeroporto de Chicago.