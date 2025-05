Pássaros ‘explodem’ misteriosamente na Califórnia e moradores exigem respostas Mais de 50 pássaros caíram mortos em Richmond, e suspeitas envolvem linhas de energia ou possível agressor armado Internacional|Do R7 13/05/2025 - 15h20 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores desconfiam da rede elétrica já que pássaros morrem exatamente no mesmo trecho Reprodução de vídeo/ABC7

Moradores da cidade de Richmond, na Califórnia (EUA), estão alarmados com a morte repentina de mais de 50 pássaros desde fevereiro. As aves, ao pousarem ou voarem próximos a uma linha de transmissão, caem mortas ao chão após um som semelhante ao de uma explosão, em cenas descritas como “traumáticas” por testemunhas.

Uma câmera de segurança residencial capturou o momento em que um estalo alto é ouvido, seguido pela queda de um pássaro sem vida. Inicialmente, os residentes suspeitaram que a causa fosse eletrocussão causada por falha nas linhas da empresa de energia Pacific Gas & Electric (PG&E), especialmente por se tratar sempre do mesmo trecho de cabos.

No entanto, após análise feita por especialistas do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, os exames não apontaram sinais de eletrocussão. Os pássaros apresentavam traumas físicos compatíveis com impactos causados por armas como estilingues, espingardas de pressão ou de chumbo.

‌



A PG&E afirmou que a fiação no local atende aos padrões de segurança aviária e isentou seu equipamento de responsabilidade. A empresa ressaltou que os corpos analisados mostravam lesões por trauma, além de reforçar que as autoridades locais estão investigando o caso.

‌



A versão, no entanto, não convenceu totalmente os moradores. Muitos duvidam que alguém consiga atingir as aves de forma tão precisa com armas simples, especialmente considerando a frequência dos incidentes. Alguns também relataram que os fios “chiavam” e “soltavam faíscas”, o que reacende as dúvidas sobre o possível envolvimento da rede elétrica.

‌



Apesar da coleta de apenas dois pássaros para análise oficial, o Departamento de Vida Selvagem reconheceu que os espécimes estavam em estado avançado de decomposição, o que dificultou uma conclusão definitiva. Mesmo assim, confirmou que outras imagens e fotos mostram lesões consistentes com trauma.

A comunidade local tem colocado cartazes alertando sobre os perigos e pedindo que testemunhas documentem novas ocorrências. Um boletim foi registrado junto ao gabinete do xerife do condado de Contra Costa, e o local continua sob monitoramento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5