Professora morta surpreende ex-alunos com herança milionária enviada por correio

Cris Hassold (meio) deu aulas por mais de 50 anos no New College, na Flórida (EUA) New College of Florida

Uma professora da Flórida, nos Estados Unidos, causou surpresa ao enviar, mais de um ano após sua morte, pacotes misteriosos contendo generosas somas em dinheiro para ex-alunos.

Cris Hassold, que lecionou História da Arte no New College, em Sarasota, deixou como herança uma parte significativa de sua fortuna de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 15,7 milhões) para 36 pessoas, das quais 31 foram seus estudantes favoritos. A história foi contada nesta semana pelo jornal The New York Times.

Descrita como excêntrica e generosa, Hassold morreu em julho de 2020, aos 89 anos, após sofrer uma queda durante a recuperação de um AVC. Em vida, cultivou laços profundos com seus alunos, chegando a ser considerada por muitos como uma figura familiar. Sem parentes próximos, ela decidiu transformar seus pupilos na família que escolheu, e assim distribuiu valores que variaram entre US$ 26 mil (cerca de R$ 145 mil) e US$ 560 mil (cerca de R$ 3,1 milhões).

‌



Nicole Archer, hoje professora universitária em Nova Jersey, foi uma das beneficiadas. Surpresa ao receber US$ 100 mil (cerca de R$ 560 mil), ela declarou ter ficado incrédula diante do número de zeros no cheque. Outros ex-estudantes, como Ryan White e Katie Helms, também receberam somas consideráveis, o que os ajudou em momentos delicados de suas vidas, como problemas de saúde ou dificuldades financeiras.

‌



O gesto de Hassold não foi impulsivo. Ela manteve contato com diversos ex-alunos durante décadas, muitos dos quais a ajudaram com tarefas domésticas e cuidados pessoais nos últimos anos.

‌



Conhecida por seu rigor acadêmico e comentários incisivos, Hassold não media palavras em sala de aula. Andrea Bailey, hoje diretora de uma ONG artística, recorda-se de ter sido duramente corrigida por Hassold ao interpretar equivocadamente uma obra de Van Gogh. Apesar disso, o respeito e a admiração por ela permaneceram sólidos entre os alunos.

Hassold lecionou por cinco décadas no New College, uma instituição conhecida por seu espírito liberal. Ao longo desse tempo, formou gerações de estudantes, a quem estimulava com leituras complexas e trabalhos exigentes, mas também com afeto e reconhecimento. Para muitos, ela foi uma mentora marcante e uma referência de apoio emocional.

Após sua aposentadoria em 2016, aos 85 anos, sua saúde começou a piorar. Um AVC em 2020 foi seguido por uma queda grave, que a levou à internação em cuidados paliativos. Durante esse período, ex-alunos organizaram campanhas para demonstrar carinho, como o envio de flores. Seu último gesto, porém, foi ainda mais impactante e inesperado.

