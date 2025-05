Patrick, o orangotango, encanta internet ao dar nó duplo em um cobertor Animal de 34 anos faz sucesso nas redes sociais ao mostrar habilidade rara enquanto celebra seu aniversário no zoológico Internacional|Do R7 15/05/2025 - 18h48 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h48 ) twitter

Patrick é conhecido por sua inteligência em fazer nós e manipular tecidos Instagram/metrorichmondzoo

Patrick, um orangotango de 34 anos que vive no Zoológico Metro Richmond, nos Estados Unidos, conquistou a internet ao aparecer em vídeo amarrando um cobertor com um nó duplo. A gravação, publicada pelo zoológico, rapidamente viralizou e já acumula quase 7 milhões de visualizações nas redes sociais.

No vídeo, Patrick envolve o cobertor ao redor do corpo, coloca uma ponta na boca e passa a outra extremidade por dentro para formar o primeiro nó. Em seguida, utiliza a boca e as mãos para dar um segundo nó, garantindo que a peça fique bem firme. O feito simples, mas surpreendente, chamou a atenção do público, que reagiu com entusiasmo e comentários divertidos.

Nas redes sociais, fãs comemoraram a habilidade do animal. Um usuário chegou a dizer: “Quando ele deu o nó duplo, eu vibrei”, enquanto outro fez piada dizendo que deveria começar a cobrar impostos dos orangotangos tão inteligentes. Teorias conspiratórias brincam que Patrick fala, mas escolhe não revelar isso aos humanos, o que foi respondido pelo zoológico com bom humor: “Sim, ele fala à noite depois que todos vão embora”.

‌



Além do nó duplo, o zoológico compartilhou um vídeo complementar em que Patrick “beija” a câmera, em uma sequência divertida com a legenda: “POV: você acorda ao lado do Patrick”. A repercussão é tanta que os seguidores já pedem mais vídeos e experiências com o orangotango.

‌



O zoológico explica que oferece aos seus orangotangos cobertores para imitar os ninhos naturais que eles fazem com folhas e galhos na selva. Patrick, em especial, é conhecido por sua inteligência em fazer nós e manipular tecidos, mostrando grande habilidade manual.

‌



Para os fãs que desejam conhecer Patrick de perto, o zoológico oferece uma experiência especial por cerca de US$ 400 (cerca de R$ 5,6 mil), que permite interação e acesso aos bastidores do cuidado com o animal.

