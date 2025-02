Pela segunda vez, Micheál Martin é eleito primeiro-ministro da Irlanda Líder de centro-direita assume novo mandato em meio a desafios econômicos e tensões políticas Internacional|Do R7 23/01/2025 - 12h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h08 ) twitter

Pela segunda vez, Micheál Martin é eleito primeiro-ministro da Irlanda Divulgação/Fianna Fáil

O político de centro-direita Micheál Martin foi eleito primeiro-ministro da Irlanda nesta quinta-feira (23). A escolha foi resultado de um acordo entre os dois maiores partidos de centro-direita do país, Fianna Fáil e Fine Gael, e parlamentares independentes.

Esta será a segunda vez que Martin, de 64 anos, ocupará o cargo. Ele liderou o governo pela primeira vez durante o período de 2020 a 2022.

A eleição de Martin, inicialmente prevista para quarta-feira (22), foi adiada devido a protestos da oposição no parlamento.

A sessão precisou ser interrompida quatro vezes, com as discussões girando em torno dos direitos de fala dos parlamentares independentes que apoiam a nova coalizão. Um acordo permitiu que a votação fosse retomada nesta quinta-feira, culminando na escolha de Martin.

‌



Coalizão inédita e mudança de lideranças

A aliança entre Fianna Fáil e Fine Gael, partidos historicamente rivais, marca um novo capítulo na política irlandesa. Os independentes agora substituem o Partido Verde, que perdeu sua relevância parlamentar após as últimas eleições.

Segundo o acordo firmado, Martin liderará o governo até o final de 2027, quando passará o cargo para Simon Harris, até então primeiro-ministro e membro do Fine Gael. Harris, por sua vez, assumirá o Ministério das Relações Exteriores e o posto de vice-primeiro-ministro ainda nesta semana.

‌



Desafios econômicos à frente

O novo governo já se prepara para lidar com os possíveis impactos da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.

O plano econômico do novo governo dos EUA, que inclui cortes em impostos corporativos e a imposição de tarifas, pode afetar diretamente a economia irlandesa, altamente dependente de multinacionais norte-americanas.

‌



Para enfrentar esses desafios, a coalizão anunciou que usará o superávit gerado pelas empresas estrangeiras para ampliar os investimentos públicos, melhorar a infraestrutura e fortalecer os fundos soberanos da Irlanda.

Carreira política consolidada

Parlamentar há 36 anos, Micheál Martin teve passagens por ministérios como os da Saúde, do Comércio e da Educação. Ele foi um dos principais nomes do governo Fianna Fáil que assinou o resgate financeiro da União Europeia e do FMI em 2010. O episódio resultou no colapso eleitoral do partido em 2011, pouco depois de Martin assumir sua liderança.

Desde então, o ex-professor de história conseguiu recuperar a força política do Fianna Fáil, levando-o de volta ao governo após quase uma década.