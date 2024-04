Internacional |Gaiutra Bahadur, do The New York Times

Petróleo na Guiana: benefícios econômicos, riscos ambientais e ameaças de grandes corporações Governo do país fez acordo bilionário com gigante de combustíveis fósseis, o que gerou indignação pública e acusações de ser uma nova espécie de colonização

A febre recente do petróleo está reconfigurando o futuro da Guiana (Keisha Scarville/The New York Times)

Basjit Mahabir não me deixa entrar.

Estou tentando convencê-lo a abrir o portão da Fazenda Wales fechado com cadeado. Cercada por quilômetros de cana, lá estão os restos de uma antiga fábrica de cultivo e processamento de açúcar, a cerca de 16 quilômetros de Georgetown, capital da Guiana, que parou de funcionar há sete anos. Algumas partes do complexo foram vendidas como sucata. Tento argumentar: “Morei aqui quando era criança. Meu pai dirigia o laboratório de campo.” Mahabir é amigável, mas firme. Não vou conseguir entrar.

Essas ruínas são os vestígios de uma indústria açucareira que enriqueceu os colonizadores britânicos durante séculos e representava a fortuna do país quando este conquistou sua independência.

Agora, a propriedade está destinada a se tornar parte do mais recente esplendor da Guiana: a febre do petróleo que está reconfigurando o futuro do país. Fora das rotas mais exploradas ou visitadas por turistas, a nação tem 800 mil habitantes e está na vanguarda de um paradoxo global: mesmo quando o mundo se compromete a parar de usar combustíveis fósseis, os países em desenvolvimento têm muitos incentivos de curto prazo para duplicar seu uso.

Antes do petróleo, os estrangeiros iam à Guiana pelo ecoturismo, atraídos pelas florestas tropicais que abrangem 87 por cento de seu território. Em 2009, a iniciativa de combate às mudanças climáticas transformou isso em um novo tipo de moeda quando o país vendeu créditos de carbono no valor total de US$ 250 milhões, com a promessa de manter esse elemento armazenado nas árvores.

Seis anos depois, um tesouro de petróleo foi descoberto sob as águas costeiras da Guiana pela Exxon Mobil, empresa multinacional de energia, que, com suas parceiras de consórcio, como a Hess Corporation e a China National Offshore Oil Corporation, começaram a extraí-lo a uma velocidade sem precedentes. Atualmente, ele é queimado sobretudo na Europa, e está gerando mais emissões globais – e uma riqueza colossal.

Estima-se que, até o fim desta década, a descoberta se torne a principal fonte de receita da Exxon Mobil. O acordo que tornou isso possível – e que deu à empresa a maior parte do lucro – tem sido motivo de indignação pública e até de um processo judicial, com um consenso aparente de que a Guiana saiu perdendo. Mas a negociação gerou até o momento US$ 3,5 bilhões para o país – a maior quantia que a nação já viu, e consideravelmente maior do que a que ganhou conservando árvores. É o suficiente para traçar um novo destino.

O acordo que permitiu a exploração de petróleo no país tem sido motivo de indignação pública (Keisha Scarville/The New York Times)

O governo decidiu seguir esse caminho investindo ainda mais em combustíveis fósseis. A maior parte dos lucros inesperados do petróleo disponíveis em seu tesouro vai ser usada na construção de estradas e de outras infraestruturas, principalmente um gasoduto de 244 km para transportar gás natural e gerar eletricidade – que passará pela Fazenda Wales para chegar a uma usina elétrica e a uma segunda instalação industrial que vai usar os subprodutos para produzir gás de cozinha e fertilizantes. Com um custo de mais de US$ 2 bilhões, é o projeto de infraestrutura pública mais caro da história do país. A esperança é que a Guiana possa se desenvolver economicamente com um fornecimento previsível e abundante de energia barata.

Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas avançam pela costa guianense: está previsto que grande parte de Georgetown vai estar submersa até 2030.

Países como a Guiana estão presos em uma luta entre as consequências da extração de combustíveis fósseis e os incentivos para fazê-lo. “Claro que estamos falando de países em desenvolvimento, e, já que ainda precisam avançar muito, social e economicamente, é difícil exigir uma proibição completa dos combustíveis fósseis. Mesmo assim, estamos em um momento de crise climática em que não existe espaço para concessões”, observou Maria Antonia Tigre, diretora do Centro Sabin para Legislação sobre Mudanças Climáticas da Universidade Columbia.

Durante vários séculos, as potências estrangeiras estabeleceram as regras e as condições para essa faixa da América do Sul no Oceano Atlântico. Os britânicos, que foram os primeiros a tomar posse do território, em 1796, trataram a colônia como uma enorme fábrica de açúcar. Traficaram escravos da África para trabalhar nas plantações e, depois da abolição da escravidão, encontraram um substituto cruelmente eficaz, contratando funcionários em regime de servidão, em sua maioria vindos da Índia. Mahabir, que trabalhou cortando cana a maior parte de sua vida, é descendente desses empregados, assim como eu.

O país se libertou de suas amarras imperiais há 57 anos, mas a democracia genuína levou mais tempo para se consolidar. Foi só na década de 1990 que a Guiana fez suas primeiras eleições livres e imparciais, e que começaram a surgir instituições democráticas, como um sistema judicial independente. O legislativo aprovou uma série de leis ambientais muito sólidas.

Atualmente, com a chegada da Exxon Mobil para a extração de um novo recurso, alguns defensores da democracia e do ambiente consideram que essas proteções estão ameaçadas. Rotulam a gigante dos combustíveis fósseis, que tem uma receita global dez vezes maior que o produto interno bruto da Guiana, como uma nova espécie de colonizador, e têm processado o governo para pressioná-lo a fazer cumprir suas leis e seus regulamentos.

Vickram Bharrat, ministro dos Recursos Naturais, defendeu a supervisão exercida pelo governo sobre o gás e o petróleo. “Não existem provas de inclinação a favor de nenhuma corporação multinacional”, afirmou. Em comunicado, a Exxon Mobil destacou que seu trabalho no projeto de gás natural “ajudará a oferecer aos consumidores guianenses eletricidade confiável e de baixas emissões à base de gás”.

Um processo questiona o acordo entre o governo do país e a ExxonMobil (Keisha Scarville/The New York Times)

O mundo está em uma situação crítica – e a Guiana está no centro dela. O país é um pontinho minúsculo no planeta, mas a descoberta de petróleo em seu território levantou questões de enorme importância. Como podemos fazer com que os países ricos prestem contas de seu compromisso de cessar o uso de combustíveis fósseis? As instituições de uma democracia frágil podem controlar as grandes corporações? E que tipo de futuro a Guiana está prometendo aos seus cidadãos enquanto aposta em commodities que a maioria do mundo está prometendo deixar de usar?

Fantasmas do passado

Há um ano, um hotel em Georgetown, ansioso para aproveitar o novo dinheiro do petróleo, assim como muitos outros, organizou um evento de degustação de rum e cobrou US$ 170 por pessoa. Tentei, sem sucesso, entrevistar os altos executivos da Exxon Mobil na Guiana. Quando ouvi rumores de que o diretor da empresa no país estaria presente, comprei um ingresso e, embora ele não tenha comparecido, consegui contato com seu círculo mais próximo.

Um dos organizadores do evento fez um discurso evocando uma época em que “BG”, abreviação de British Guiana (Guiana Britânica), nome do país na era colonial, também era usado para se referir à “Guiana da Booker”, maior empresa da indústria açucareira no país. Atualmente, o palestrante falava com toda a naturalidade sobre “a Guiana da Exxon”.

A Booker McConnell foi uma multinacional britânica fundada originalmente por dois irmãos que enriqueceram com o açúcar e com os escravos. Em algum momento, a empresa se tornou proprietária de 80% das plantações de açúcar da Guiana Britânica, incluindo as da Fazenda Wales. O executivo da Exxon Mobil sentado ao meu lado não sabia de nada disso, e ficou ruborizado quando mencionei que o palestrante acabara de inscrever seu empregador em uma longa lista de colonialismo corporativo.

O país conquistou sua independência em 1966, mas os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido arquitetaram a ascensão ao poder do primeiro líder guianense, Forbes Burnham, advogado negro considerado mais manipulável do que Cheddi Jagan, filho radical de funcionários indianos de uma plantação, que era visto como uma ameaça marxista. Mas Burnham se tornou cada vez mais ditatorial e, em uma reviravolta geopolítica do destino, socialista.

Depois da independência, a Booker continuou sendo proprietária da Fazenda Wales, mas na metade dos anos 1970 o ex-líder guianense assumiu o controle dos recursos do país: nacionalizou a produção açucareira e a mineração de bauxita. Como outras antigas colônias, a Guiana queria romper com o imperialismo econômico e político.

Em 1995, uma barragem de uma mina de ouro canadense se rompeu, e um bilhão e meio de litros de resíduos contaminados poluíram dois rios (Keisha Scarville/The New York Times)

Burnham promoveu a ideia de independência econômica a ponto de proibir importações. Mas a Guiana não tinha fazendas nem fábricas para atender às necessidades do país, por isso o povo teve de recorrer ao mercado negro, enfrentando filas para alimentos racionados e passando fome.

A morte de Burnham, em 1985, desencadeou uma série de eventos que começaram a transformar o país. Em sete anos, a Guiana promoveu sua primeira eleição livre e imparcial, e Jagan, que já era um homem idoso, foi eleito presidente. Logo, uma geração mais jovem de seu partido assumiu o poder e adotou o capitalismo. Mais uma vez, as empresas privadas puderam competir pelos vastos recursos da nação.

Em seguida, veio a prova do perigo da extração desenfreada. Em 1995, uma barragem de uma mina de ouro canadense se rompeu, e um bilhão e meio de litros de resíduos contaminados com cianeto poluíram dois rios importantes. Simone Mangal-Joly, atualmente especialista em desenvolvimento internacional e meio ambiente, estava entre os cientistas de campo que testaram os níveis de cianeto no rio. A água ficara vermelha e os habitantes indígenas se cobriam com plástico para proteger a pele. “Eles se banhavam ali. Era a água que bebiam, com a qual cozinhavam e seu meio de transporte”, lembrou ela.

A tragédia levou à ação: no ano seguinte, o governo aprovou sua primeira lei de proteção ambiental e, sete anos depois, o direito a um meio ambiente saudável foi adicionado à Constituição. A Guiana conseguiu consagrar o que nem os Estados Unidos nem o Canadá, por exemplo, conseguiram.

Durante algum tempo, o capital natural da Guiana – vastas florestas tropicais que a tornam um dos poucos países que são um sumidouro líquido de carbono – estava entre seus ativos mais valiosos. Bharrat Jagdeo, então presidente, vendeu o carbono armazenado em suas florestas à Noruega para compensar a poluição decorrente de sua produção de petróleo em 2009. Os grupos indígenas receberam US$ 20 milhões por esse acordo para desenvolver suas aldeias e obter títulos de propriedade de suas terras ancestrais, mas alguns reclamaram que haviam tido pouca participação. Jagdeo foi reconhecido pela ONU com o prestigiado prêmio Campeões da Terra.

Mas depois a Exxon Mobil descobriu petróleo.

Segundo algumas análises, a gigante de petróleo age como uma espécie de novo colonizador (Keisha Scarville/The New York Times)

A visão de uma Guiana ecológica agora compete com seu status como uma das maiores e mais recentes fontes de petróleo do mundo. Jagdeo, que atualmente é vice-presidente do país, mas que ainda tem grande influência nas políticas governamentais, é um fervoroso defensor do projeto do gasoduto.

Mas um movimento multirracial de cidadãos, pequeno mas inabalável, está testando o poder das leis ambientais. David Boyd, relator especial da ONU para os direitos humanos e o ambiente, chama o país de um campo de batalha para litígios que usam argumentos inovadores sobre direitos para combater as mudanças climáticas. Isso inclui o primeiro caso constitucional que envolve esse tema na região, apresentado por um guia de turismo indígena e um professor universitário.

‘O Estado de direito é o Estado de direito’

Liz Deane-Hughes vem de uma família proeminente. Seu pai fundou um dos escritórios de advocacia mais respeitados de Georgetown e, na década de 1980, lutou contra mudanças repressivas na Constituição. Ela se lembra de que seus pais a levavam para comícios liderados por um partido multirracial que era contra o governo de Burnham. Um dia, quando tinha 13 anos, ao chegar em casa, se deparou com policiais fazendo uma inspeção no local. “Vivi na Guiana na década de 1980. Portanto, não desejo voltar a isso de forma alguma”, disse Deane-Hughes, que trabalhou no escritório da família antes de deixar a advocacia.

Conversei com ela, que agora é artista e designer de joias, no terraço de uma casa colonial construída em um terreno que pertence à sua família há cinco gerações. O governo reivindicou uma parte dele para a construção do gasoduto, que passa por propriedades privadas e pela Fazenda Wales. Mas, para ela, o problema vai além do seu quintal.

No mês passado, Deane-Hughes se juntou virtualmente a outros ativistas em uma audiência perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, argumentando que as empresas petrolíferas têm afetado a gestão ambiental da Guiana. Esse grupo de ativistas levantou a voz e apresentou processos para colocar a empresa sob escrutínio das normas e leis do país.

A ExxonMobil têm processado o governo para pressioná-lo a fazer cumprir suas leis e seus regulamentos (Keisha Scarville/The New York Times)

Mangal-Joly, que estava envolvida na gestão do desastre com o cianeto que motivou essas leis ambientais, comentou que o governo não conseguiu cumprir sua função de supervisão. Como parte de sua pesquisa de doutorado na Universidade College de Londres, descobriu que a Agência de Proteção Ambiental (EPA, em inglês) da Guiana suspendeu as avaliações ambientais de todas as instalações de tratamento de resíduos tóxicos ou de armazenamento de materiais radioativos gerados pela produção de petróleo em alto-mar.

A instalação de gás também recebeu uma concessão: em janeiro, a EPA suspendeu a avaliação ambiental do complexo proposto em Wales porque a Exxon Mobil, mesmo que ainda não o tenha construído, já tinha feito uma avaliação para o gasoduto. “É uma prática comum se basear em avaliações ambientais já existentes, mesmo que tenham sido feitas por outros desenvolvedores de projetos. Isso certamente mostra o alto grau de competência técnica e da cultura de conformidade da EPA com as leis da Guiana”, escreveu um porta-voz da agência em nome de seu diretor executivo, afirmando que esta tem o direito de suspender as avaliações quando julgar apropriado e observando que os tribunais não tinham revogado suas isenções.

Mangal-Joly ressaltou que a usina elétrica está sobre um lençol freático que fornece água potável para a maior parte do país: “Nosso lençol freático é raso. Toda uma geração e outras futuras não vão herdar água limpa. Estamos desperdiçando um recurso muito mais valioso do que o petróleo.”

A suspensão das avaliações ambientais enfureceu Deane-Hughes, que também achou uma farsa a independência do conselho que lida com as preocupações dos cidadãos. Seu presidente, Mahender Sharma, lidera a agência de energia da Guiana, e sua esposa dirige a nova empresa governamental criada para gerenciar a central elétrica. Em uma audiência do conselho, Deane-Hughes fez referência à proibição de conflitos de interesse na Lei de Proteção Ambiental e pediu a Sharma que não interviesse. “Eu gostaria que você não tomasse nenhuma decisão”, disse a ele.

Mas, seis semanas depois, o conselho a contrariou e tomou uma decisão: autorizou a empresa elétrica a manter sua licença ambiental sem fazer nenhuma declaração de impacto. Sharma classificou os críticos como uma elite intelectual privilegiada que ignora as privações que levaram muitos guianenses a dar boas-vindas à indústria petrolífera.

A Guiana conquistou sua independência em 1966, mas os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido arquitetaram a ascensão ao poder do primeiro líder guianense (Keisha Scarville/The New York Times)

Na reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Bharrat argumentou que seu governo tem o direito e a responsabilidade de equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade. “O desenvolvimento de nosso país e a proteção ao ambiente não são objetivos inconciliáveis”, afirmou a eles.

Melinda Janki, que está liderando a maioria dos processos dos ativistas e uma das poucas advogadas locais dispostas a enfrentar as empresas petrolíferas, questionou se a Exxon Mobil pode fazer o que quiser. Janki colaborou com a criação de algumas das leis ambientais mais rigorosas da Guiana. “Apesar de ser uma empresa petrolífera gigante, vai ter de obedecer à lei. O Estado de direito é o Estado de direito”, declarou.

