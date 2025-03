Polvo pegando carona em tubarão surpreende cientistas da Nova Zelândia; veja vídeo A cena curiosa valeu até a criação do apelido de ‘tubapolvo’ para a dupla de animais Internacional|Do R7 20/03/2025 - 16h34 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h35 ) twitter

Inicialmente, os cientistas imaginaram que a 'mancha' seria um tumor que colocaria em risco a saúde do peixe Reprodução/auckland.ac.nz

Pesquisadores da Universidade de Auckland estavam explorando uma praia na Nova Zelândia quando viram um tubarão com uma mancha marrom-alaranjada perto da cabeça. A princípio, pensaram que poderia ser um tumor que afetaria a saúde do animal. Mas, chegando mais perto, perceberam que se tratava de um polvo pegando carona no tubarão. A cena surpreendeu os cientistas, que decidiram registrar o momento em vídeo e divulgar nas redes sociais.

“Um tubarão dando uma carona em um polvo é uma das coisas mais estranhas que a cientista marinha da Universidade de Auckland, professora Rochelle Constantine, já viu”, diz a legenda do vídeo em uma rede social.

A carona aconteceu entre um tubarão-mako (Isurus oxyrinchus) e um polvo-maori (Macroctopus maorum). Parte da surpresa desse encontro é que os polvos vivem principalmente no fundo do mar, enquanto os tubarões-mako não gostam das profundezas.

O tubarão que aparece no vídeo mede cerca de três metros de comprimento e parece indiferente à presença do polvo sobre seu corpo.

‌



Os pesquisadores afirmam que observaram a viagem do “tubapolvo” (tradução livre de “sharktopus”), como eles chamaram esse encontro de duas espécies, por apenas dez minutos. No entanto, acreditam que o polvo possa ter tido uma viagem bastante inusitada.

“O polvo pode ter tido uma experiência e tanto, já que a espécie de tubarão mais rápida do mundo pode atingir 50 km/h”, escreveram os cientistas em um artigo publicado no site da universidade.

‌



“O encontro é um lembrete das maravilhas do oceano”, dizem os pesquisadores.

O flagra aconteceu durante uma expedição de pesquisa em dezembro de 2023, no golfo de Hauraki, na Nova Zelândia. O vídeo so foi publicado agora como uma forma de atrair a atenção do público para a preservação desses animais na fauna da região.

