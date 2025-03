Baleias protegem mergulhador de tubarão conhecido pela agressividade; veja vídeo Peixe teve a cauda mordida por um dos mamíferos ao tentar se aproximar do humano Internacional|Do R7 19/03/2025 - 20h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 20h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens tiradas de vídeo mostram uma baleia cachalote afastando o tubarão Reprodução/Instagram/nattygongofficial

Um mergulhador foi salvo de um ataque de uma das espécies mais agressivas de tubarão com a ajuda de duas baleias cachalotes. O caso aconteceu durante um mergulho nas Ilhas Maurício e foi registrado em vídeo.

Nas redes sociais, o fotógrafo Benoît Girodeau afirmou que o tubarão fez “uma abordagem agressiva” em sua direção, mas foi “imediatamente bloqueado por uma baleia”.

“Com a boca aberta, ela perseguiu o tubarão antes de verificar a minha situação e recuar”, disse Girodeau.

O tubarão foi perseguido pela baleia até se afastar do mergulhador. No entanto, o peixe tentou retornar mais uma vez em direção a Girodeau.

‌



Foi neste momento que uma segunda baleia cachalote apareceu e afastou o tubarão.

Ao tentar mais uma aproximação, o tubarão foi mordido na cauda por uma das baleias. “O tubarão tentou voltar pra mim, mas eu estava bem protegido. E a outra baleia voltou para me cercar”, afirmou Girodeau.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A tentativa de ataque foi de um tubarão-galha-branca-oceânico (Carcharhinus longimanus), um dos predadores mais agressivos dos mares. Esta espécie é considerada perigosa para o ser humano, dado seu comportamento naturalmente agressivo e registros de ataques, principalmente em naufrágios de navios.

No entanto, seu hábito no oceano oferece pouco contato com seres humanos, e, em encontros com mergulhadores, costuma ser indiferente ou evitar se aproximar.

‌



Por outro lado, a maior ameaça enfrentada pelo galha-branco-oceânico é a pesca. O animal é explorado por sua pele, fígado, carne, mas, principalmente, por suas grandes e chamativas nadadeiras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5