Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia é censurada ao vivo em ligação

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, recebeu uma ligação ao vivo enquanto concedia uma entrevista coletiva, na quinta-feira (21), com um alerta expresso do outro lado da linha para que não falasse sobre o bombardeio com um míssil balístico intercontinental que Moscou havia realizado contra a Ucrânia momentos antes.

A conversa pôde ser ouvida porque a porta-voz ficou próxima aos microfones, que permaneceram abertos.

“O ataque à Yuzhmash com mísseis balísticos, sobre o qual a mídia ocidental começou a falar, nós não comentamos de forma alguma”, disse o interlocutor.

Ela respondeu apenas: “Sim, tudo bem, obrigada”. Em seguida, desligou o telefone e retomou a conversa com os jornalistas, sem abordar o assunto.

A Rússia atingiu a fábrica da Yuzhmash, que produz foguetes, em Dnipro, sudeste da Ucrânia, horas antes da entrevista coletiva. Pela primeira vez desde o início da guerra, um míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) foi usado.

Esse tipo de munição tem capacidade para carregar ogivas nucleares, porém estava com outro tipo de carga. O ataque, porém, foi visto pelos Estados Unidos e Europa com cautela, uma vez que o ICBM consegue viajar até 5.500 km.

Recentemente, a TV estatal russa já cogitou o uso desses mísseis com ogivas nucleares em aliados da Ucrânia na Europa, como Alemanha, França, Polônia e Reino Unido.