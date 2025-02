Professor do Texas denuncia alunos que não falam inglês para agentes da imigração Docente foi afastado e será investigado pela mensagem publicada nas redes sociais Internacional|Do R7 28/01/2025 - 20h32 (Atualizado em 28/01/2025 - 20h32 ) twitter

Reprodução/Redes Sociais

Um professor substituto do Texas, nos Estados Unidos, está sob investigação após publicar uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), sugerindo que agentes da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos visitassem a escola onde trabalhava.

O professor, que não teve sua identidade revelada, foi afastado de suas funções na NorthSide High School, em Fort Worth, enquanto as autoridades locais apuram o caso.

Na publicação, o professor afirmou que agentes da ICE deveriam ir à escola NorthSide, em Fort Worth, para encontrar imigrantes ilegais", acrescentando críticas ao sistema educacional. “Tenho muitos alunos que nem falam inglês e estão na 10ª ou 11ª série. Eles têm que se comunicar comigo pelo tradutor do iPhone. O Departamento de Educação dos EUA deveria reformular totalmente nosso sistema escolar, no Texas também”.

A postagem, feita na última sexta-feira (24), desencadeou protestos em Fort Worth, onde manifestantes pediram a proteção das crianças nas escolas.

O Distrito Escolar de Fort Worth emitiu um comunicado em inglês e espanhol para tranquilizar a comunidade, reafirmando o compromisso em “manter um ambiente positivo e de apoio para todos os alunos”. Atualmente, 93% dos alunos do distrito se identificam como hispânicos ou latinos, segundo dados da CBS News Texas.

O deputado democrata do Texas Marc Veasey usou o X para comentar o caso. “As crianças devem se sentir seguras e apoiadas na escola, não alvos dos próprios educadores que deveriam orientá-las. Esta situação alarmante na NorthSide High é um lembrete do trabalho que devemos fazer para proteger todas as crianças, não importa de onde venham”, afirmou.

Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (28), a agência prendeu 4.521 imigrantes desde o início das ações, na última quinta (23). O ICE afirma que suas operações são “direcionadas”, focando em imigrantes ilegais com histórico criminal.

A agência define essas ações como “operações direcionadas de aplicação da lei”, em que são aplicadas “prisões planejadas de estrangeiros imigrantes ilegais criminosos conhecidos e que representam uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública”.

“Estamos fazendo exatamente o que o presidente Trump prometeu ao povo americano --tornar nossas ruas seguras”, declarou a secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, ao compartilhar imagens de uma das prisões.