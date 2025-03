Rússia sabe que precisa sentar na mesa com disposição para avançar no cessar-fogo, diz professor Enviado especial de Washington está no país para realizar as negociações de um acordo de trégua por 30 dias

Hora News|Do R7 13/03/2025 - 13h52

