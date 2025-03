Putin apoia ideia de cessar-fogo na Ucrânia, mas diz que há pontos pendentes Presidente russo se manifestou sobre proposta negociada com os Estados Unidos para acabar com a guerra Internacional|Do R7 13/03/2025 - 13h24 (Atualizado em 13/03/2025 - 14h29 ) twitter

Putin tem que cessar-fogo temporário beneficie a Ucrânia Divulgação/Kremilin - 25.10.2024

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou nesta quinta-feira (12) apoio à ideia de um cessar-fogo na Ucrânia, mas destacou a existência de “nuances” importantes que precisam ser consideradas.

Segundo Putin, a Rússia concorda com a proposta de interromper as ações militares, mas enfatiza que a cessação das hostilidades deve conduzir à paz de longo prazo e à eliminação das causas profundas da crise.

“Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades. Mas partimos do fato de que essa cessação deve ser tal que leve à paz de longo prazo e elimine as causas iniciais desta crise,” afirmou Putin, segundo a agência de notícias estatal RIA Novosti.

A principal preocupação de Moscou é como garantir que o cessar-fogo não seja usado pela Ucrânia para se rearmar e mobilizar forças.

‌



A Rússia questiona quem dará as ordens para acabar com as hostilidades e qual será o “preço” desse acordo.

Além disso, há o entendimento no Kremlin de que Ucrânia pode usar o cessar-fogo temporário para mobilizar suas forças militarmente e receber novas armas, o que a Rússia considera necessário controlar.

‌



A guerra entre Rússia e Ucrânia tem se prolongado por mais de três anos, com ambos os lados sofrendo perdas significativas. Recentemente, a Ucrânia concordou em aceitar uma proposta de cessar-fogo de 30 dias, negociada com os Estados Unidos.

No entanto, a Rússia ainda não se comprometeu oficialmente com a aceitação dessa proposta, aguardando discussões mais detalhadas sobre os próximos passos para pôr fim ao conflito.

