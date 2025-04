Putin inicia maior convocação militar da Rússia desde 2011 Presidente russo decreta o recrutamento de 160 mil jovens em meio à guerra na Ucrânia Internacional|Do R7 01/04/2025 - 14h34 (Atualizado em 01/04/2025 - 15h01 ) twitter

Vladimir Putin inicia maior convocação militar da Rússia desde 2011 Divulgação/Kremlin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a convocação de 160 mil jovens, com idades entre 18 e 30 anos, para o serviço militar obrigatório, no que é considerada a maior incorporação de recrutas desde 2011, segundo a BBC.

A chamada “campanha de primavera”, convocação que ocorrerá entre abril e julho, faz parte do plano de Putin de expandir o efetivo militar do país para quase 2,39 milhões de pessoas, das quais 1,5 milhão serão militares ativos.

O objetivo do país é atingir esse número nos próximos três anos, o que representa um aumento de 180 mil soldados em relação ao contingente atual.

Expansão armada

O vice-almirante russo Vladimir Tsimlyansky disse à Tass, a agência estatal do país, que um terço dos novos recrutas será encaminhado para centros de treinamento, onde, durante cinco meses, aprenderão a operar equipamentos militares modernos e adquirirão especializações militares antes de serem designados para diferentes unidades.

O governo russo garante que esses jovens não serão enviados ao front da guerra contra a Ucrânia, que Moscou chama de “operação militar especial”. No entanto, há registros de conscritos mortos em combates nas regiões de fronteira e de outros que foram deslocados para a Ucrânia nos primeiros meses da guerra em larga escala, segundo a BBC.

A nova onda de recrutamento ocorre em meio a esforços dos Estados Unidos para alcançar um cessar-fogo na guerra. Apesar disso, os ataques permanecem intensos. Nesta terça-feira (1º), um bombardeio russo contra uma usina de energia na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, deixou cerca de 45 mil pessoas sem eletricidade.

Ampliação da idade de recrutamento

O número de jovens convocados é 10 mil maior do que no mesmo período do ano passado. Isso porque a faixa etária para o serviço militar foi ampliada em 2023. A idade máxima subiu de 27 para 30 anos.

Além dos recrutamentos regulares, a Rússia tem apostado na contratação de soldados profissionais e até mesmo no alistamento de combatentes estrangeiros, incluindo soldados norte-coreanos, para suprir as perdas no campo de batalha.

Putin já ampliou o tamanho das forças armadas russas três vezes desde o início da guerra. O Ministério da Defesa justificou a expansão com as “ameaças crescentes” do próprio conflito na Ucrânia e com a “expansão contínua da Otan” (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

