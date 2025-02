O que soldados russos com muletas em combate revelam sobre a guerra da Ucrânia Sistema médico sobrecarregado e pressão dos militares da Rússia levam feridos de volta ao conflito Internacional|Do R7 20/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/02/2025 - 02h00 ) twitter

Vídeo com soldado de muleta e outro se rastejando repercutiu nas redes sociais Reprodução/Telegram/Yuriy Butusov

Imagens de soldados russos com muletas ou rastejando na linha de frente da guerra da Ucrânia têm se tornado frequentes na mídia. Nas redes sociais, tanto grupos pró-ucranianos quanto civis neutros repercutem cada vez mais as cenas que chegam dos campos de batalha. Mas o que isso pode revelar sobre a atual situação do conflito?

Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, esses relatos recorrentes de soldados usando muletas sugerem que as tropas feridas da Rússia estão retornando ao combate devido a um sistema médico que está perto do colapso.

“É muito provável que o pessoal russo ferido esteja sendo reincorporado a funções de combate na Ucrânia com feridas não curadas, frequentemente sobre muletas”, aponta o Ministério da Defesa, baseando-se em outros relatórios de fontes abertas a que teve acesso.

Os britânicos acreditam que há grupos de assalto formados por soldados feridos. Um deles seria o 20º Exército Combinado de Armas. “Há uma possibilidade realista de comandantes russos estarem direcionando esta atividade para reter pessoal que de outra forma se perderia no sobrecarregado sistema médico”, escreveu

Os comentários do ministério britânico vieram após a repercussão de um vídeo recente publicado nas redes sociais. Nele, é possível notar um soldado apoiado em uma muleta enquanto outro rasteja no chão. Somente o soldado em pé estava armado com um rifle de assalto nas costas.

No ano passado, a Inteligência de Defesa da Ucrânia chegou a afirmar que soldados feridos eram enviados para executar “ataques de carne”, expressão pejorativa que se refere a combates frontais com alto número de vítimas.

Slava Nork, um blogueiro militar russo, afirmou que soldados foram mobilizados porque suas unidades estavam com falta de pessoal. Segundo ele, a explicação dada aos feridos foi de que “não temos pessoas suficientes, vocês não irão a lugar nenhum”.