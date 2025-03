Putin é o último obstáculo para que a paz seja estabelecida na Ucrânia, afirma pesquisador

Donald Trump afirmou, neste sábado (29), estar “irritado” com Vladimir Putin , após o presidente da Rússia questionar a credibilidade de Volodymyr Zelensky . O republicano apontou que uma troca de liderança na Ucrânia poderia prolongar o conflito, e disse que a postura de Putin prejudica os esforços diplomáticos para encerrar a guerra. Caso Moscou não colabore com as negociações de cessar-fogo, Trump ameaçou impor tarifas ao petróleo russo.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (31), o pesquisador da UFF (Universidade Federal Fluminense), Lier Ferreira, argumenta que a mudança de posição sinaliza que o presidente americano se sentiu “enganado” por Putin, que estaria sendo o único beneficiado nas discussões por uma trégua no leste europeu .



Para Lier, "Putin vem sendo, nesse momento, o último obstáculo" para que a paz seja estabelecida. “Putin está buscando a substituição do Zelensky, que é uma liderança muito reativa ao domínio russo. [...] Por outro lado, a gente percebe que o Zelensky já cedeu tudo aquilo que os Estados Unidos queriam da Ucrânia", completa.