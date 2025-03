Putin diz que Coreia do Norte e Brics podem ajudar em cessar-fogo na Ucrânia Presidente russo menciona aliados como possíveis mediadores no conflito enquanto laços militares com Pyongyang se aprofundam Internacional|Do R7 29/03/2025 - 17h37 (Atualizado em 29/03/2025 - 18h46 ) twitter

O líder norte-coreano Kim Jong-un recebe o presidente russo Vladimir Putin em Pyongyang, em junho de 2024 Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias Coreana)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quinta-feira (27) que países “amigos” de Moscou poderiam participar das negociações de paz para o fim do conflito na Ucrânia. Entre os potenciais mediadores, ele citou a Coreia do Norte e países do Brics, incluindo o Brasil.

As declarações foram feitas durante a visita do líder russo a Murmansk, região no noroeste do país que abriga o submarino nuclear Arkhangelsk.

Putin descreveu a Coreia do Norte como uma “parceira”, segundo o jornal ucraniano The Kyiv Independent. Os dois países assinaram um tratado de cooperação militar no ano passado.

O acordo prevê que ambos os países prestem apoio um ao outro “com todos os meios disponíveis” no caso de um ataque.

O líder russo também acusou os países ocidentais de tentarem enganar Moscou nas negociações de paz e afirmou que os europeus estariam “constantemente tentando” ludibriar o Kremlin.

A Ucrânia aceitou uma proposta de cessar-fogo total de 30 dias feita pelos Estados Unidos e declarou, em 11 de março, que estaria disposta a interromper os confrontos se a Rússia também aceitasse os termos. Até o momento, Moscou se recusa a aderir ao acordo.

Relações com Pyongyang

As declarações de Putin ocorrem em meio a um aprofundamento dos laços militares entre a Rússia e a Coreia do Norte. Pyongyang tem fornecido munições, mísseis e até mesmo tropas para apoiar as forças russas em troca de combustíveis e tecnologia de foguetes.

Ao menos 12 mil soldados norte-coreanos foram enviados à região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia, em outubro do ano passado. Entre janeiro e fevereiro deste ano, outros 3.000 militares foram destacados à linha de frente.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko, disse recentemente que está sendo preparada uma visita do líder norte-coreano Kim Jong-un à Rússia ainda este ano.

O Brics, grupo que atualmente conta com 10 membros, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, também foi mencionado por Putin como um dos blocos que poderiam contribuir para a busca de uma solução pacífica para o conflito.

A possibilidade de envolvimento desses países ainda não foi oficialmente discutida entre os membros do grupo.

O presidente Lula confirmou que vai viajar à Rússia em maio deste ano, disse o assessor especial Celso Amorim em uma declaração reproduzida pela Tass, a agência estatal de notícias russa, na segunda-feira (24).

No dia 9 de maio, celebram-se os 80 anos da vitória sobre o Nazismo, em que o Exército Vermelho, da União Soviética, desempenhou papel decisivo na vitória aliada.

