Rússia quer garantias de que a Otan não vai se expandir no futuro, afirma professor

Em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (24), Vladimir Feijó, analista internacional, doutor em direito internacional e professor da UniArnaldo, comenta a declaração do vice-ministro de relações internacionais da Rússia , Sergei Ryabkov, que afirmou que o país quer um acordo de paz de longo prazo e não uma trégua rápida.



Para o especialista, "uma concessão agora só vai empoderar Putin, que poderia apresentar nova demanda e fazer mais e mais anexações no futuro". Feijó afirma que a "Rússia imagina que estaria disposta a fazer concessões, desde que seja posto no papel que não existe chance de a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) se expandir para outras áreas".