Quem é Angelo Bonelli, o deputado italiano que diz ter entregado Zambelli à polícia Brasileira foi condenada a dez anos de prisão e perda do mandato por ter contratado um hacker para invadir o sistema do CNJ Internacional|Do R7 29/07/2025 - 17h45 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Angelo Bonelli, deputado italiano, informou à polícia sobre o paradeiro de Carla Zambelli.

Zambelli, condenada pelo STF, estava escondida em um apartamento em Roma.

Bonelli já havia solicitado extradição de Zambelli e a revogação de sua cidadania italiana.

O deputado é líder da Aliança Verdes e Esquerda, focada em questões ambientais e justiça. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Angelo Bonelli é deputado pelo Partido Europa Verde, na Itália Reprodução/Facebook/AngeloBonelli.EuropaVerde

O deputado italiano Angelo Bonelli afirmou nesta terça-feira (29) ter informado à polícia de Roma o paradeiro de Carla Zambelli, parlamentar brasileira condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a deputada do PL estava escondida em um apartamento na capital italiana. Bonelli publicou nas redes sociais que forneceu o endereço às autoridades e acompanhou a ação da polícia.

Em maio, Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão e perda do mandato por ter contratado um hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). No começo de junho, o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão preventiva. A deputada, no entanto, conseguiu escapar das autoridades e embarcar para os Estados Unidos, de onde partiu, em seguida, para a Itália.

Carla #Zambelli e’ in una casa a Roma. Ho comunicato alla polizia l’indirizzo ed in questo momento la polizia ha identificato Zambelli.

Carla Zambelli está em um apartamento, em Roma. Forneci o endereço à polícia, neste momento a polizia esta identificando Zambelli. pic.twitter.com/UWDg3j7Hen — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) July 29, 2025

Bonelli é líder da Aliança Verdes e Esquerda, uma coalizão de partidos italianos com foco ambiental e progressista. Em junho, ele já havia enviado ao governo italiano um pedido de extradição de Zambelli e de revogação de sua cidadania.

No novo pedido de interpelação parlamentar apresentado em julho, Bonelli cobrou um posicionamento dos ministérios das Relações Exteriores, Justiça e Interior da Itália.

‌



Angelo Bonelli tem longa trajetória política na Itália. Ele iniciou sua carreira como vereador em Roma e já atuou como deputado, conselheiro regional e candidato a prefeito. Foi presidente dos Verdes italianos a partir de 2009 e, em 2022, assumiu a liderança da Aliança Verdes e Esquerda. Bonelli também se envolveu em disputas eleitorais para o Senado e mantém atuação constante em temas ligados ao meio ambiente e à transparência pública.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp