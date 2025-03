Quem é o empresário milionário que vive em cruzeiros há 25 anos Cubano Mario Salcedo trocou a vida em terra firme por uma rotina luxuosa em alto-mar e já completou mil viagens a bordo Internacional|Do R7 30/03/2025 - 20h34 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h34 ) twitter

Mario Salcedo trocou a vida em terra firme por uma rotina luxuosa em alto-mar e já completou mil viagens de cruzeiros Divulgação/All Things Cruise

O empresário milionário cubano Mario Salcedo, conhecido como “Super Mario”, vive um estilo de vida incomum: ele mora permanentemente em navios de cruzeiro há mais de duas décadas.

Há 25 anos, Salcedo optou por abandonar a rotina corporativa para desfrutar de uma vida de luxo e liberdade em alto-mar. Recentemente, ele celebrou sua milésima viagem em um cruzeiro que partiu de Miami para o Panamá.

A paixão pelos cruzeiros surgiu em 1997, quando ele embarcou em sua primeira viagem e decidiu que nunca mais queria voltar à vida convencional. Três anos depois, tomou a decisão definitiva de viver integralmente nos navios, fazendo apenas pequenas pausas em terra firme.

A única exceção em todos esses anos foi durante a pandemia da Covid-19, quando Salcedo precisou interromper sua jornada de hospedagem em oceanos ao redor do mundo por 15 meses.

Para sustentar essa rotina exclusiva, Mario investe aproximadamente US$ 100 mil (cerca de R$ 574 mil) por ano em cruzeiros, sempre hospedado em cabines com varanda. Ele não abandonou completamente o trabalho: dedica cerca de cinco horas diárias à gestão de investimentos.

Figura conhecida entre tripulantes e passageiros, Salcedo conquistou espaço especial nos cruzeiros da companhia Royal Caribbean. Algumas embarcações chegaram a criar áreas reservadas para ele, apelidadas de “Escritório do Super Mario”.

“O cruzeiro nunca envelhece. Me sinto mais confortável no mar do que em terra firme. É zero estresse e o melhor estilo de vida que posso ter”, disse o empresário em entrevista à revista Condé Nast Traveler.

Há desvantagens

Mas a vida em alto-mar também trouxe efeitos inesperados para a saúde do milionário. Mario revelou que desenvolveu a chamada síndrome de Mal de Débarquement, uma condição que faz com que ele sinta constantemente o balanço do mar, mesmo em terra firme.

“Perdi minhas pernas terrestres. Estou balançando tanto que não consigo andar em linha reta”, disse.

A especialista Elaine Warren disse ao tabloide britânico Daily Mail que o fenômeno é relativamente comum entre aqueles que passam longos períodos embarcados.

“Passar um tempo prolongado em um navio de cruzeiro pode parecer um sonho, mas quando você muda de uma mentalidade de férias para realmente viver no mar, muitas coisas inesperadas acontecem — especialmente com seu corpo”, explicou Warren.

Mas Mario não pretende mudar de vida tão cedo. “Nada poderia me afastar dos cruzeiros, porque sou tratado como realeza”, disse ele

