Quem é o uruguaio que entrou para o 'Guinness' por ter os olhos mais saltados do mundo Williams Martin Sanchez Lopez, de Montevidéu, conquistou o recorde mundial com uma protrusão ocular de 19 milímetros Internacional|Do R7 28/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 02h00 )

Williams Martin Sanchez Lopez tem os olhos mais "esbugalhados" do mundo Divulgação/Guinness World Records

Williams Martin Sanchez Lopez, um uruguaio de Montevidéu, entrou para o livro dos recordes do Guinness World Records com uma habilidade impressionante: projetar os olhos a 19 milímetros para fora da órbita ocular. O anúncio foi feito na sexta-feira (25).

A técnica, chamada de “protrusão”, consiste no deslocamento controlado dos globos oculares para frente, algo que Martin aperfeiçoou desde a infância.

“Tudo começou quando eu era criança, com 8 ou 9 anos. Eu conseguia mover os músculos ao redor dos meus olhos e, com o tempo, aperfeiçoei até conseguir projetar o olho completamente para fora da órbita”, disse o uruguaio ao Guinness.

“O mais engraçado é quando uma pessoa não percebe o que está prestes a ver. Elas não ficam sentadas assistindo, mas basicamente pulam dois metros de altura”, brincou Martin sobre as reações do público.

‌



O recorde anterior pertencia ao brasileiro Sidney de Carvalho Mesquita, conhecido como “Tio Chico”, que em janeiro de 2022 alcançou uma protrusão de 18,2 milímetros. Martin superou a marca com uma diferença de 0,8 milímetro, medida que surpreendeu até seu médico.

Pai de quatro filhos, Martin trabalha na área de logística e vive em Milão, na Itália. Ele compartilha sua habilidade nas redes sociais, onde acumula 1,2 milhão de seguidores no TikTok.

‌



Seus vídeos, nos quais atende pedidos de fãs para dizer seus nomes enquanto projeta os olhos, alcançam milhares de visualizações. “Sou uma pessoa que gosta de brincar e rir. Poder arregalar os olhos é um ponto de vista muito diferente”, disse.

Além de entreter, Martin vê seu talento como uma forma de inspirar outros. Ele incentiva pessoas com habilidades únicas a buscarem reconhecimento e não se incomoda com a possibilidade de alguém superar seu recorde. “Ainda assim, terá sido uma experiência linda, muito linda, que tive no Guinness World Records”, disse.

Uruguaio tem protrusão ocular de 19 milímetros, a maior do mundo Divulgação/Guinness World Records

