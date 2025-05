Quem era Valeria Márquez, a influenciadora morta do México Crime em transmissão ao vivo levanta suspeitas e é investigado como feminicídio Internacional|Do R7 14/05/2025 - 20h07 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Valeria Márquez mostrava uma vida de luxo em suas postagens nas redes sociais Instagram/v___marquez

A influenciadora Valeria Márquez foi morta a tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no TikTok. Ela estava em seu salão de beleza, na cidade de Zapopan, no México, quando foi surpreendida pelo assassino.

As imagens, que se espalharam rapidamente pela internet antes de serem removidas por violar diretrizes de conteúdo, chocaram os seguidores que acompanhavam o vídeo em tempo real. Segundo os relatos, um homem entrou no local, perguntou se ela era Valeria, e disparou contra ela na cabeça e no peito.

Valeria Márquez era uma influenciadora de 23 anos, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e pelo comando do salão de beleza “Blossom The Beauty Lounge”.

‌



Com mais de 100 mil seguidores no TikTok e cerca de 90 mil no Instagram, ela produzia conteúdos sobre maquiagem, estilo de vida, moda e cuidados pessoais, além de compartilhar momentos de sua rotina empreendedora, viagens luxuosas e até das músicas que ouvia.

‌



A influenciadora digital Valeria Márquez Instagram/v___marquez

A jovem ganhou notoriedade quando foi eleita “Miss Rostro” em 2021, título que impulsionou sua carreira digital e a consolidou como figura influente no meio estético de Guadalajara.

‌



Antes do atentado, a jovem havia publicado uma selfie com a roupa que usava no momento do crime e promovia uma marca de roupas.

Minutos antes do crime, a jovem demonstrou apreensão durante a live, relatando a visita suspeita de um suposto entregador que prometeu retornar mais tarde. Em tom nervoso, chegou a cogitar que iriam matá-la.

A polícia municipal e os paramédicos foram acionados após ligações para o serviço de emergência, mas, ao chegarem, apenas puderam constatar o óbito. O corpo de Valeria foi encaminhado ao Serviço Médico Forense, onde passou por autópsia.

Valeria Márquez postou um story no Instagram momentos antes de ser assassinada Correio do Povo

As investigações estão sendo conduzidas pela Promotoria do Estado de Jalisco sob o protocolo de feminicídio. Testemunhas e câmeras da região estão sendo analisadas, e embora a identidade do assassino ainda não tenha sido confirmada, especula-se que ele fugiu em uma motocicleta. Uma das linhas de investigação aponta para um possível envolvimento da ex-companheira de Valeria.

O caso de Valeria Márquez se soma a um preocupante aumento da violência de gênero no México. De acordo com a ONU Mulheres, cerca de 10 mulheres são assassinadas por dia no país. O assassinato da influencer intensificou a cobrança por justiça, tanto de seus fãs quanto de ativistas que exigem ações mais firmes contra crimes cometidos por razões de gênero.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5