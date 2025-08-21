Quem foi Frank Caprio, conhecido como ‘melhor juiz do mundo’, morto aos 88 anos Juiz, famoso pela compaixão e pelo bom humor no tribunal, morreu na quarta-feira (20) após batalha contra câncer de pâncreas Internacional|Do R7 21/08/2025 - 10h32 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Frank Caprio, conhecido como o "juiz mais gentil do mundo", faleceu aos 88 anos devido a câncer de pâncreas.

Famoso por seu programa "Caught in Providence", ele se destacou por sua empatia e bom humor nas decisões judiciais.

Caprio aposentou-se em 2023, mas seu legado continua através de vídeos que mostram momentos marcantes de seu trabalho.

O governador de Rhode Island declarou luto oficial e elogiou Caprio como um símbolo de empatia no tribunal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Frank Caprio, famoso pela compaixão e pelo bom humor no tribunal, morreu na quarta-feira (20) Reprodução/X/@PopCrave

O juiz Frank Caprio, conhecido mundialmente como o “juiz mais gentil do mundo”, morreu na quarta-feira (20) aos 88 anos, em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos, vítima de câncer de pâncreas. A morte foi confirmada pela família em publicações nas redes sociais.

Caprio, que atuou como Juiz Chefe do Tribunal Municipal de Providence, ganhou fama internacional com o programa de televisão “Caught in Providence”, que exibia o cotidiano do tribunal e mostrava as decisões dele, marcadas por empatia, humor e humanidade.

A série, transmitida por duas décadas em canais locais e nacionais, foi indicada ao Emmy Diurno de Melhor Programa Jurídico/Tribunal em 2021, 2022 e 2023. Em 2024, Caprio recebeu uma indicação individual ao prêmio de Melhor Personalidade Diurna.

“Amado por sua compaixão, humildade e crença inabalável na bondade das pessoas, o juiz Caprio tocou a vida de milhões por meio de seu trabalho no tribunal e além”, afirmou a família em uma nota publicada no Facebook e Instagram.

‌



A postagem destacou a cordialidade, o bom humor e a gentileza do juiz, qualidades que deixaram “uma marca eterna” em todos que o conheceram, diz a publicação.

Filho de um vendedor de frutas e de uma dona de casa, Caprio ingressou no tribunal em 1985 e se aposentou em 2023, quando recebeu o título honorário de juiz-chefe emérito.

‌



Mesmo após a aposentadoria, o canal do YouTube “Caught in Providence” continuou publicando vídeos com cenas das audiências dele.

Em alguns momentos marcantes, ele chamava crianças ao tribunal para ajudar a julgar os pais e chegou a cancelar multas de estudantes do ensino médio, desde que prometessem continuar os estudos na faculdade.

‌



😔 🖤 Famoso juiz Frank Caprio, dos EUA, que lutava contra um câncer de pâncreas, morre aos 88 anos.pic.twitter.com/j6o8ztI7dv — République (@republiqueBRA) August 20, 2025

Caprio anunciou o diagnóstico de câncer de pâncreas em dezembro de 2023. Ele agradeceu o apoio que recebia de uma “equipe maravilhosa de médicos”, mas reconheceu a gravidade da doença.

Em um vídeo publicado no Instagram na terça-feira (19), um dia antes da morte, ele mencionou que havia sofrido “um revés” no tratamento.

O governador de Rhode Island, Dan McKee, decretou luto oficial no estado e ordenou que as bandeiras em prédios estaduais fossem hasteadas a meio-mastro em homenagem a Caprio.

Em comunicado, McKee descreveu o juiz como “um tesouro de Rhode Island” e um símbolo de empatia no tribunal. “Ele era mais do que um jurista — era um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos o que é possível quando a justiça é temperada com humanidade”, escreveu.

“Eu não uso um distintivo por baixo do meu manto. Eu uso um coração”, dizia Caprio repetidas vezes ao longo da carreira, frase que se tornou emblemática da abordagem única do juiz no exercício da justiça.

Quem foi Frank Caprio? Frank Caprio foi um juiz de Rhode Island, conhecido mundialmente como o "juiz mais gentil do mundo". Ele faleceu aos 88 anos, em Providence, Rhode Island, em decorrência de câncer de pâncreas. Quando e como foi confirmada a morte de Frank Caprio? A morte de Frank Caprio foi confirmada pela família em publicações nas redes sociais no dia 20 de dezembro de 2023. Qual foi a contribuição de Frank Caprio para o sistema judiciário? Caprio atuou como Juiz Chefe do Tribunal Municipal de Providence e ganhou fama internacional com o programa de televisão "Caught in Providence", que mostrava seu cotidiano no tribunal, destacando suas decisões marcadas por empatia e bom humor. O que a família de Frank Caprio disse sobre ele? A família de Caprio descreveu-o como amado por sua compaixão, humildade e crença na bondade das pessoas, afirmando que ele tocou a vida de milhões por meio de seu trabalho no tribunal e além. Qual foi a trajetória profissional de Frank Caprio? Filho de um vendedor de frutas e de uma dona de casa, Caprio ingressou no tribunal em 1985 e se aposentou em 2023, recebendo o título honorário de juiz-chefe emérito. Como Frank Caprio lidava com os casos no tribunal? Ele era conhecido por chamar crianças ao tribunal para ajudar a julgar os pais e por cancelar multas de estudantes do ensino médio, desde que eles prometessem continuar os estudos na faculdade. Quando Frank Caprio anunciou seu diagnóstico de câncer? Caprio anunciou seu diagnóstico de câncer de pâncreas em dezembro de 2023 e expressou gratidão pelo apoio de sua equipe médica, embora reconhecesse a gravidade da doença. Qual foi a reação do governador de Rhode Island à morte de Frank Caprio? O governador de Rhode Island, Dan McKee, decretou luto oficial no estado e ordenou que as bandeiras em prédios estaduais fossem hasteadas a meio-mastro em homenagem a Caprio, descrevendo-o como um tesouro do estado e um símbolo de empatia no tribunal. Qual era a filosofia de trabalho de Frank Caprio? Caprio frequentemente dizia: "Eu não uso um distintivo por baixo do meu manto. Eu uso um coração", uma frase que se tornou emblemática de sua abordagem única ao exercício da justiça.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp