Nenhum juiz brasileiro pode anular a 1ª Emenda, diz secretário dos EUA

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos EUA, afirmou que nenhum juiz brasileiro pode anular a 1ª Emenda da Constituição Americana.

A declaração foi em resposta a uma acusação contra o ministro do STF Alexandre de Moraes por emitir ordens para censurar usuários.

O governo dos EUA sancionou Moraes com a Lei Magnitsky, bloqueando suas contas e proibindo sua entrada no país.

O secretário do Tesouro americano criticou Moraes por sua papel em uma suposta "caça às bruxas" contra cidadãos e empresas americanas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Christopher Landau é vice-secretário de Estado dos Estados Unidos Reprodução/X/@DeputySecState - Arquivo

O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, disse nesta quarta-feira (20) que nenhum juiz brasileiro ou outra Corte estrangeira pode se sobrepor à 1ª Emenda da Constituição Americana , que garante a liberdade de expressão. A fala foi feita em uma rede social, em resposta a uma publicação que acusava Moraes de “emitir ordens secretas para remover usuários”.

“Enquanto o presidente Donald Trump estiver à frente da presidência dos Estados Unidos da América, cidadãos e empresas americanas podem ficar tranquilos de que nenhum governo estrangeiro poderá censurar as falas de cidadãos e empresas americanas em solo americano”, afirma.

A publicação que Landau respondeu foi feita por uma conta da própria empresa X, que afirma que Moraes, enquanto ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) suspendeu contas de jornalistas, políticos e cidadãos americanos sem aviso.

As long as the Administration of @POTUS @realDonaldTrump is in charge, US individuals and companies can rest assured that no foreign government will be allowed to censor the speech of US individuals and companies on US soil. No Brazilian judge or other foreign court can override… https://t.co/Mo5g4mEST6 — Christopher Landau (@DeputySecState) August 20, 2025

“O efeito cumulativo é uma deterioração acentuada no clima regulador e judicial para serviços digitais no Brasil, minando tanto a lei quanto a estabilidade necessária para compra e venda de bens e serviços entre diferentes países e investimento no setor tecnológico”, diz a publicação.

‌



Lei Magnitsky

O governo dos EUA sancionou o ministro Moraes com a Lei Magnitsky. A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país. É aplicada, em geral, a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirma que Moraes está sendo o juiz e o executor de uma “caça às bruxas” contra os EUA, seus cidadãos e as companhias americanas.

‌



“Moraes é responsável por uma campanha opressora de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e perseguições políticas — que incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro. As ações de hoje deixam claro que o Tesouro vai continuar a responsabilizar aqueles que ameacem os interesses americanos e a liberdade de nossos cidadãos”, afirma.

