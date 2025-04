Quem são as mulheres que viajarão para o espaço com Katy Perry nesta segunda Missão da Blue Origin liderada pela cantora marca o primeiro voo espacial exclusivamente feminino desde 1963 Internacional|Do R7 12/04/2025 - 13h03 (Atualizado em 12/04/2025 - 13h16 ) twitter

Quem são as mulheres que viajarão para o espaço com Katy Perry nesta segunda Divulgação/Blue Origin

Uma equipe exclusivamente feminina, liderada pela estrela pop Katy Perry, está pronta para fazer história ao decolar para o espaço nesta segunda-feira (14), às 10h30 (horário de Brasília), em uma missão da Blue Origin, empresa de foguetes do bilionário Jeff Bezos.

A bordo da nave New Shepard, a tripulação realizará um voo suborbital de cerca de 10 minutos, ultrapassando a Linha de Kármán, a 100 km de altitude, considerada a fronteira entre a Terra e o espaço.

A missão, batizada de NS-31, é a 11ª tripulada da Blue Origin e marca o primeiro voo espacial exclusivamente feminino desde 1963, quando a cosmonauta soviética Valentina Tereshkova viajou sozinha na Vostok 6.

Além de Perry, a tripulação inclui cinco mulheres: a ex-cientista da Nasa Aisha Bowe, a pesquisadora Amanda Nguyễn, a jornalista Gayle King, a produtora Kerianne Flynn e a jornalista Lauren Sánchez, noiva de Bezos.

Conheça as tripulantes

Katy Perry é uma das artistas mais populares do mundo, com 115 bilhões de streams e 19 milhões de álbuns vendidos. Fora da música, ela é conhecida pelo trabalho filantrópico. É Embaixadora da Boa Vontade da Unicef e fundadora da Firework Foundation, que capacita crianças de comunidades carentes por meio de programas de artes, música e bem-estar.

Aisha Bowe, ex-cientista de foguetes da Nasa, é formada em engenharia aeroespacial pela Universidade de Michigan e mestre em engenharia de sistemas espaciais. Ela é CEO de uma empresa de engenharia e de uma instituição focada em educação. Já recebeu o prêmio de Honra em Engenharia da Nasa, concedido a indivíduos ou equipes por contribuições notáveis em missões espaciais.

Amanda Nguyễn, pesquisadora em bioastronáutica, trabalhou em instituições como Harvard, MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e a própria Nasa. Indicada ao Prêmio Nobel da Paz e eleita Mulher do Ano pela revista TIME por sua luta contra a violência sexual, ela será a primeira astronauta vietnamita e do Sudeste Asiático da história.

Gayle King, renomada jornalista com mais de 40 anos de carreira, é coapresentadora da emissora norte-americana CBS e editora-chefe da O, the Oprah Magazine, revista da apresentadora Oprah Winfrey. Ela já venceu três Emmys e foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes de 2019 pela TIME.

Kerianne Flynn, produtora cinematográfica, trabalhou em documentários como This Changes Everything, sobre mulheres em Hollywood, e LILLY, sobre a ativista Lilly Ledbetter. Apaixonada por exploração espacial, Flynn já havia se inscrito para um voo com a Virgin Galactic. “Olhar para a Terra de lá de cima é o que mais me empolga”, disse em uma entrevista em 2021.

Lauren Sánchez, jornalista e piloto de helicóptero, é noiva de Jeff Bezos, dono da empresa responsável pela missão. Ela já venceu um Emmy e é autora de best-sellers do jornal New York Times.

Como será a viagem

O voo suborbital da New Shepard não circulará a Terra, mas atingirá uma altitude de cerca de 104 km, permitindo que as tripulantes experimentem a gravidade zero e contemplem a curvatura do planeta. Após alcançar o ponto máximo, a cápsula retornará em queda livre, com um pouso suave no deserto do Texas, nos EUA.

A Blue Origin, que começou a levar turistas ao espaço em 2021, já transportou 52 pessoas em suas missões, incluindo Bezos, o ator William Shatner e o brasileiro Victor Hespanha. A empresa interrompeu as viagens tripuladas por quase dois anos depois de uma falha que fez um foguete cair logo após o lançamento, em setembro de 2022. As atividades foram retomadas em maio do ano passado.

