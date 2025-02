Quem são os 17 israelenses que ainda não foram libertados na primeira fase do cessar-fogo Terroristas do Hamas libertaram 21 reféns até o momento, sendo 16 israelenses e cinco tailandeses Internacional|Do R7 09/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 09/02/2025 - 13h06 ) twitter

Dezessete reféns ainda aguardam libertação na primeira fase do cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A trégua, iniciada em 19 de janeiro, prevê a liberação de 33 reféns israelenses na primeira fase do acordo, com prioridade para os casos “humanitários”, como mulheres, crianças, idosos e enfermos.

Desde o início das negociações, 16 reféns israelenses e cinco tailandeses foram libertados pelos terroristas do Hamas e entregues à Cruz Vermelha. Em troca, centenas de condenados palestinos por terrorismo foram libertados e levados a Cisjordânia.

O acordo de cessar-fogo exige que os terroristas do Hamas forneçam a lista dos reféns a serem libertados com 24 horas de antecedência para cada rodada de troca. No entanto, o grupo tem descumprido repetidamente os prazos, o que intensifica a preocupação sobre o andamento das negociações e o destino dos reféns.

Os terroristas do Hamas afirmaram ainda que oito reféns que deveriam ser libertados na primeira fase estão mortos, mas não divulgou suas identidades. Entre os reféns que ainda não foram libertados estão Shiri Bibas e seus dois filhos, além de cinco homens idosos e nove homens com menos de 50 anos.

Até domingo (9), 73 dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro permaneciam em Gaza, incluindo os corpos de pelo menos 34 mortos confirmados pelas forças armadas de Israel.

Veja quem são os 17 reféns presos em Gaza:

Shiri Bibas, 33 anos

Do kibutz Nir Oz, casada com com Yarden, 33 anos. Tem dois filhos: Kfir Bibas, de 1 ano, e Ariel, de 4 anos. Segundo a BBC, acredita-se que todos da família tenham sido sequestrados. Em uma imagem, Shiri aparece segurando Ariel e Kfir cercada por homens armados. Seus pais, Yossi e Margit Silberman foram mortos durante o ataque.

Kfir Bibas, 2 anos

‌



Segundo a BBC, acredita-se que tenha sido sequestrado do kibutz Nir Oz. Filho de Shiri Bibas e Yarden.

Ariel Bibas, 5 anos

Morador do kibutz Nir Oz. Filho de Shiri e Yarden Bibas e irmão de Kfir Bibas. Toda sua família foi sequestrada e seus avós foram mortos durante o ataque terrorista.

Omer Shem Tov, 22 anos

Sequestrado no festival de música Supernova, tinha conseguido fugir em seu carro, mas foi levado enquanto tentava ajudar dois amigos, Maya e Itai Regev. Libertados na trégua temporária de novembro de 2023, os irmãos Regev disseram que estavam com Omer no cativeiro, informou a BBC.

Hisham al-Sayed, 36 anos

Diferentemente dos outros reféns na lista, o beduíno árabe-israelense al-Sayed foi capturado em 2014. De acordo com o jornal israelense Haaretz, Hisham tem transtornos mentais. O veículo explica que o nome de Hisham e o sofrimento de sua família voltaram na esteira do ataque terrorista do Hamas em outubro de 2023 e que, naquele mesmo mês, o governo reconheceu oficialmente sua família como vítima de terrorismo. O grupo extremista alega que Hisham é soldado, mas a ONG Human Rights Watch afirma que ele é um civil isento do serviço militar, informou a BBC.

Avera Mengistu, 38 anos

Assim como Hisham al-Sayed, Avera, um cidadão etíope-israelense, também detido há quase uma década pelos terroristas do Hamas em Gaza, após ter sido sequestrado em 2015. Ele também tem transtornos mentais. Da mesma forma como ocorreu com a família de Hisham, os familiares de Avera só voltaram a repercutir após o ataque terrorista do Hamas em outubro de 2023. O Hamas alega que Avera é soldado, mas a ONG Human Rights Watch afirma que ele é um civil isento do serviço militar, informou a BBC.

Omer Wenkert, 23 anos

Foi sequestrado durante o festival de música Supernova. Segundo a BBC, ele enviou uma mensagem à família dizendo que estava indo para um abrigo seguro, mas depois eles perderam o contato. A família afirma que viu o jovem em um vídeo publicado pelo Hamas e em uma foto, no qual ele aparece algemado e vestindo apenas cueca.

Elia Cohen, 27 anos

Foi sequestrado durante o festival de música Supernova, em 7 de outubro. A BBC disse que ele e a namorada inicialmente tentaram se esconder dos combatentes em um abrigo, mas que Elia foi descoberto e sequestrado.

Alexander (Sasha) Trufanov, 29 anos

É russo-israelense. Foi sequestrado com sua namorada Sapir Cohen no kibutz Nir Oz. A mãe e a avó de Sasha, Yelena e Irena Tati, respectivamente, também foram sequestradas. Seu pai, Vitali Trupanov, morreu no ataque. Sapir, Yelena e Irena foram libertadas na trégua de novembro de 2023.

Chen Sagi Dekel, 36 anos

Cidadão israelense-americano, está desaparecido desde o ataque do Hamas ao kibutz Nir Oz. Desde seu sequestro, sua mulher, Avital, deu à luz ao terceiro filho do casal, uma menina chamada Shahar.

Tal Shoham, 39 anos

Foi sequestrado no kibutz Be’eri. Sua mulher, Adi, seus dois filhos e sua sogra, Shosham Haran, também foram sequestrados, mas libertados em novembro de 2023. Seu sogro, Avshalom, foi morto durante o ataque.

Yair Horn, 46 anos

Cidadão argentino, foi sequestrado com o irmão, Eitan, no kibutz Nir Oz. Segundo seu pai, Itzik, ao Times of Israel, Eitan e Yair eram tios muito envolvidos na criação e vida de seus sobrinhos.

Tsahi Idan, 50 anos

Foi sequestrado em sua casa, no kibbutz Nahal Oz. Sua filha mais velha, Maayan (que tinha acabado de completar 18 anos), foi morta no ataque. Em agosto, a esposa de Tsachi, Gali, disse a uma rede americana que a última informação que teve do marido foi através de reféns libertados em novembro de 2023.

Ohad Ben Ami, 56 anos

Foi sequestrado junto com sua mulher, Raz, no kibutz Be’eri, informou a BBC. Raz foi posteriormente libertada pelo Hamas.

Itzhk Elgarat, 70 anos

Foi sequestrado no kibutz Nir Oz. Durante um ataque, foi baleado na mão, informou a BBC. Seu telefone foi localizado em Gaza, acrescentou a rede britânica.

Oded Lifshitz, 84 anos

Jornalista aposentado, foi sequestrado no kibutz Nirr Oz. Sua esposa, Yocheved, também foi sequestrada, mas libertada em novembro de 2023.

Shlomo Mansour, 86 anos

Nascido no Iraque, foi sequestrado do kibbutz Kissufim, onde vivia e trabalhava como doméstico.