Veja quem são os reféns libertados na primeira fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas Até o momento, terroristas do Hamas libertaram um total de 21 reféns, sendo 16 israelenses e 5 trabalhadores tailandeses Internacional|Do R7 08/02/2025 - 09h08 (Atualizado em 08/02/2025 - 09h13 )

As negociações para a segunda fase do acordo de cessar-fogo já começaram Reprodução/Record

Mais três reféns israelenses foram libertados pelo grupo terrorista Hamas neste sábado (8). A libertação de Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy marca a última etapa da primeira fase do acordo de cessar-fogo.

Desde o início das negociações, 16 reféns israelenses e cinco tailandeses foram libertados pelos terroristas do Hamas e entregues à Cruz Vermelha. Em troca, centenas de condenados palestinos por terrorismo foram libertados e regressaram a Cisjordânia.

A primeira libertação ocorreu assim que o cessar-fogo entrou em vigor, em 19 de janeiro, quando três mulheres foram libertadas após 471 dias de prisão na Faixa de Gaza.

Romi Gonen, de 24 anos, Doron Steinbrecher, de 31, e Emily Damari, de 28, estavam entre as pessoas capturadas durante ataque de 7 de outubro de 2023 e foram as primeiras reféns libertas.

‌



Romi, coreógrafa de 23 anos, foi sequestrada pelos terroristas do Hamas enquanto tentava fugir do festival ‘Nova’, após fazer uma última ligação para a família em meio ao ataque. Doron, enfermeira veterinária de 31 anos, foi levada de seu apartamento no Kibutz Kfar Aza. Emily, de 28 anos, que possui cidadania britânica e israelense, também foi sequestrada no kibutz e perdeu dois dedos durante o ataque de 7 de outubro.

Seis dias após a primeira libertação, os terroristas do Hamas trocaram quatro mulheres soldados israelenses por cerca de 200 prisioneiros palestinos.

‌



As soldados Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag estavam todas posicionadas em um posto de observação nos limites de Gaza e foram sequestradas por combatentes do Hamas que invadiram o local durante o ataque a Israel em outubro de 2023.

No momento da libertação, as quatro reféns foram levadas a um palco na Faixa de Gaza em meio a uma grande multidão de palestinos e dezenas de terroristas armados do Hamas.

‌



Em 30 de janeiro, na terceira libertação, oito reféns mantidos pelo grupo terrorista foram entregues ao exército de Israel.

A soldada israelense Agam Berger, de 20 anos, foi a primeira a ser libertada na data, seguida pelos civis israelenses Arbel Yehud, de 29 anos, e Gadi Moses, de 80 anos.

Além dos três israelenses, os trabalhadores agrícolas da Tailândia Pongsak Thaenna, Sathian Suwannakham, Watchara Sriaoun, Bannawat Seathao e Surasak Lamnao foram libertados.

Dois dias após a libertação dos oito reféns, em 1º de fevereiro, novas liberações ocorreram, com três homens israelenses sendo entregues à Cruz Vermelha. Os reféns libertados foram Ofer Kalderon, 53, Yarden Bibas, 34, e Keith Siegel, 65, todos civis.

Após uma semana de incertezas sobre a continuidade do cessar-fogo, o grupo terrorista libertou, na manhã deste sábado (8), mais três reféns israelenses. A nova libertação chegou a ficar ameaçada após as falas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que os EUA devem tomar o controle da Faixa de Gaza após a guerra.

Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy foram entregues à Cruz Vermelha. Os dois primeiros haviam sido feitos reféns no Kibbutz Be’eri durante o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Or Levy foi sequestrado naquele mesmo dia no festival de música ‘Nova’.

Israel deve libertar 183 palestinos em troca desses reféns ainda neste sábado (8). Esse total inclui 18 palestinos que cumprem penas de prisão perpétua, 54 que cumprem penas longas e 111 que foram detidos na Faixa de Gaza durante a guerra.

Próximos passos

As negociações para a segunda fase do acordo, que prevê a libertação de cerca de 60 reféns homens e a retirada das tropas israelenses de Gaza, já começaram. Segundo a mídia israelense, uma equipe de negociadores do governo de Benjamin Netanyahu deve viajar para Doha neste sábado (8) para avançar nas tratativas.