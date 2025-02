Reféns dos terroristas do Hamas ficaram em túneis sem contato humano, diz Israel Até o momento, três civis israelenses e quatro soldados foram libertados Internacional|Do R7 28/01/2025 - 08h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 08h00 ) twitter

Os civis, libertados no primeiro dia do cessar-fogo, receberam alta do hospital no domingo (26) Divulgação/Forças de Defesa de Israel

Alguns reféns libertados após o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza foram mantidos em cativeiro por até oito meses consecutivos, sem acesso à luz do dia ou contato humano, disse um general israelense nesta segunda-feira (27).

“Alguns deles nos disseram que estiveram lá nos últimos meses, que passaram o tempo todo, em túneis, no subsolo”, disse o vice-chefe do corpo médico militar israelense, Dr. Avi Banov.

Até o momento, três civis israelenses e quatro soldados — todas mulheres — foram libertadas. Em troca, Israel permitiu que 290 condenados palestinos fossem liberados.

Os civis, libertados no primeiro dia do cessar-fogo, receberam alta do hospital no domingo (26). Os quatro soldados, libertados na segunda troca do cessar-fogo no sábado (25), ainda estão sendo tratados em um centro médico militar.

Os reféns disseram que o tratamento do grupo terrorista Hamas melhorou nos dias que antecederam a libertação. Os prisioneiros também afirmaram que pouco antes do acerto do cessar-fogo, foi permitido que eles tomassem banho e recebessem refeições mais adequadas.

Entretanto, o médico militar israelense não disse se os sete reféns libertados apresentavam sinais de tortura ou abuso. “Alguns reféns não receberam tratamento adequado para os ferimentos sofridos quando foram capturados durante o ataque liderado pelos extremistas do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, e alguns mostraram sinais leve de desnutrição”, disse Banov.

Entre os reféns que foram libertados recentemente, Emily Damari perdeu dois dedos devido a um tiro na mão que levou em 7 de outubro. Daniella Gilboa, outra refém libertada, ainda possui um projétil alojado na perna que, segundo a família, será removido em breve.

Próximos passos

Os terroristas do Hamas entregaram a Israel nesta segunda-feira (27) uma lista com 25 nomes de reféns que o grupo afirma estarem vivos, de acordo com fontes do grupo ouvidas pela agência de notícias Reuters. Os outros 8 morreram. As famílias foram comunicadas, segundo o governo de Israel.

No total, 33 pessoas sequestradas pelo grupo terrorista na invasão a Israel em 7 de outubro de 2023 permanecem em Gaza.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou na noite do domingo (26) um acordo com os terroristas do Hamas para a libertação de mais seis reféns até sábado (1º), três deles em uma rodada adicional, que ocorrerá durante esta semana.

Na quinta, serão libertados a civil Arbel Yehud, a soldado Agam Berger e um outro refém que não foi identificado pelo premiê israelense. Netanyahu não informou quais reféns serão libertados no sábado.