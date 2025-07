Rei Charles com o olho vermelho? Entenda condição do monarca durante visita de Macron Olho direito do rei visivelmente avermelhado gerou especulações sobre uma possível piora em seu estado de saúde Internacional|Do R7 08/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h34 ) twitter

Rei Charles recebeu o presidente da França em cerimônia no Castelo de Windsor Dylan Martinez/REUTERS - 08.07.2025

O Palácio de Buckingham afirmou nesta terça-feira (8) que o rei Charles 3º sofreu um rompimento em um vaso sanguíneo no olho, após o aparecimento de uma mancha vermelha durante a cerimônia de boas-vindas ao presidente francês Emmanuel Macron. A explicação foi dada para conter rumores sobre a saúde do monarca, que segue em tratamento contra o câncer.

Charles, de 76 anos, participou de uma recepção oficial a Macron no Castelo de Windsor, acompanhado pela rainha Camilla, pelo príncipe William e por Kate Middleton. Durante o evento, fotos registraram o olho direito do rei visivelmente avermelhado, o que gerou especulações sobre uma possível piora em seu estado de saúde.

De acordo com o palácio, a alteração foi causada por uma hemorragia subconjuntival, condição geralmente benigna e que não está relacionada ao câncer. Esse tipo de rompimento ocorre com frequência após episódios de tosse, espirros ou pequenos traumas, e costuma desaparecer em uma ou duas semanas sem necessidade de tratamento.

A agenda do rei seguiu normalmente. Ele recebeu Macron e a primeira-dama Brigitte para um almoço no Salão de Jantar de Estado e, à noite, participou de um banquete oficial no St. George’s Hall. Esta é a primeira visita de Estado ao Reino Unido por parte de um chefe de Estado da União Europeia desde o Brexit, em 2020.

Durante os três dias de visita, Macron fará um discurso às duas casas do Parlamento britânico e terá reuniões com o primeiro-ministro Keir Starmer. O presidente francês deve tratar de temas como migração, segurança e investimentos.

