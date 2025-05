Reunião a portas fechadas: Rússia se recusa a comentar termos de possível acordo com Ucrânia Pela primeira vez em três anos, representantes de Kiev e de Moscou se reúnem presencialmente, na Turquia, para negociar cessar-fogo Internacional|Do R7 17/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 17/05/2025 - 09h47 ) twitter

Nem Putin nem Zelensky compareceram a encontro das delegações em Istambul, na Turquia Reprodução/Vyacheslav Prokofyev/TASS

O Kremlin afirmou neste sábado (17) que as negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul estão ocorrendo “a portas fechadas, como deve ser” e que os detalhes não devem ser divulgados à imprensa. O porta-voz oficial do governo russo, Dmitry Peskov, reforçou que nenhuma condição do possível acordo será comentada publicamente.

O encontro, iniciado nesta sexta-feira (16), marca a primeira reunião presencial entre representantes russos e ucranianos em três anos, desde a invasão pela Rússia à Ucrânia, e busca avançar em um possível cessar-fogo na guerra, iniciada em fevereiro de 2022.

Um acordo parcial foi alcançado com a troca de mil prisioneiros de cada lado, mas as conversas estagnaram diante de exigências da Rússia consideradas inaceitáveis pela Ucrânia.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky articula apoio internacional, reunindo-se com líderes europeus e dialogando com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tentativa de obter pressão diplomática sobre Vladimir Putin.

A União Europeia, por sua vez, prepara um novo pacote de sanções contra Moscou — o 18º desde o início do conflito.

