Trump vai começar a perder a paciência com atraso no acordo de paz na Ucrânia, diz professor Enquanto Putin corre para conquistar mais territórios ucranianos, Trump persiste nas negociações para conseguir explorar minerais raros do país europeu, analisa

16/05/2025 - 15h28

