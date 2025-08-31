Rudy Giuliani, ex-prefeito de NY e advogado de Trump, sofre acidente de carro Político de 81 anos trata lesões após colisão e deve seguir em recuperação nos próximos dias Internacional|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 18h52 (Atualizado em 31/08/2025 - 18h52 ) twitter

Giuliani recebeu diagnóstico de fratura em uma vértebra torácica

O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, de 81 anos, encontra-se internado em um hospital de Manchester, em New Hampshire, após um acidente de trânsito registrado no sábado à noite.

Segundo seu chefe de segurança, Michael Ragusa, o veículo ocupado por Rudy Giuliani foi atingido na traseira enquanto trafegava por uma rodovia.

Levado a um centro de trauma, Giuliani recebeu diagnóstico de fratura em uma vértebra torácica, além de cortes, hematomas e lesões no braço e na perna esquerda. Ele deverá permanecer sob observação e utilizar um colete ortopédico durante a recuperação.

Socorro a vítima de violência doméstica

Momentos antes da colisão, Giuliani havia parado para socorrer uma mulher vítima de violência doméstica. Ele acionou a polícia e aguardou a chegada dos agentes antes de seguir viagem.

Ragusa destacou que a batida não teve relação com o episódio anterior e descartou qualquer suspeita de ataque direcionado.

O filho do ex-prefeito, Andrew Giuliani, agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Republicanos e apoiadores também manifestaram solidariedade em redes sociais.

Figura central da política norte-americana desde os anos 1990, Giuliani comandou Nova York entre 1994 e 2001, período marcado pelos atentados de 11 de setembro.

Posteriormente, atuou como advogado de Donald Trump e se envolveu em disputas judiciais relacionadas à eleição presidencial de 2020. Em 2023, um júri determinou indenização milionária contra ele por acusações falsas feitas a funcionários eleitorais da Geórgia.

