Rússia reabre voos comerciais para capital da Coreia do Norte e países reforçam laços Rússia abriu ligação aérea regular entre Moscou e Pyongyang Internacional|Do Estadão Conteúdo 27/07/2025 - 17h31 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia reabriu voos comerciais entre Moscou e Pyongyang, fortalecendo laços com a Coreia do Norte.

O primeiro voo da companhia Nordwind transportou mais de 400 passageiros e será realizado mensalmente.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia visitou um novo resort na Coreia do Norte, promovendo turismo russo na região.

A Coreia do Norte está reabrindo suas fronteiras gradualmente, mas não confirmou a volta total do turismo internacional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kim e Putin: nova aliança preocupa o Ocidente Divulgação/Governo da Coreia do Norte

A Rússia abriu neste domingo (27) uma ligação aérea regular entre Moscou (capital russa) e Pyongyang (capital da Coreia do Norte), em um movimento que reflete os laços cada vez mais estreitos entre os dois países. O primeiro voo operado pela companhia aérea russa Nordwind decolou do aeroporto Sheremetyevo de Moscou, transportando mais de 400 passageiros. O Ministério dos Transportes da Rússia disse que haverá um voo por mês para atender à demanda.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, que visitou o novo resort de praia Wonsan-Kalma, da Coreia do Norte, no início deste mês, para se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un, prometeu incentivar os turistas russos a visitar o complexo.

O resort, que pode acomodar quase 20 mil pessoas, está no centro do impulso de Kim para aumentar o turismo a fim de melhorar a economia de seu país. A Coreia do Norte vem aliviando lentamente as restrições impostas durante a pandemia e reabrindo suas fronteiras em fases. Mas o país não disse se retomaria totalmente o turismo internacional.

Voos regulares entre a cidade portuária oriental da Rússia de Vladivostok e Pyongyang foram reabertos em 2023 após uma pausa causada pela pandemia de coronavírus. A Rússia e a Coreia do Norte expandiram significativamente os laços militares e outros nos últimos anos, com Pyongyang fornecendo armas e tropas para apoiar a ação militar da Rússia na Ucrânia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp