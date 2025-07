Tensões aumentam enquanto Rússia e Ucrânia se encontram em Istambul Negociações enfrentam desafios em meio a ataques e interesses divergentes Jornal da Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h52 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Não interessa tanto assim o fim da guerra': entenda por que Rússia e Ucrânia adiam fim do conflito

Rússia e Ucrânia se reúnem nesta quarta-feira em Istambul para discutir um cessar-fogo, em meio à intensificação dos ataques russos na Ucrânia. Este encontro ocorre após recentes ofensivas que causaram mortes e destruição nas cidades de Sumi, Odessa e Kramatorsk.

O porta-voz russo Dmitry Peskov expressou ceticismo quanto aos resultados das negociações devido às divergências entre os países. As conversas anteriores resultaram em acordos limitados, como a troca de prisioneiros.

Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM, comentou que ambos os lados parecem não ter pressa em encerrar o conflito devido a interesses econômicos e políticos. Ele também destacou o papel de Donald Trump no cenário atual das negociações.

Além disso, as tensões aumentaram com a instalação de bombas nucleares pelos Estados Unidos no Reino Unido. A situação regional continua tensa e requer atenção contínua.

‌



Assista ao vídeo - ‘Não interessa tanto assim o fim da guerra’: entenda por que Rússia e Ucrânia adiam fim do conflito