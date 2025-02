Sabia que é o dia do pangolim? Animal corre risco de extinção e foi foco de polêmica sobre covid Animal é caçado e traficado ilegalmente para suas escamas serem usadas em tratamentos medicinais sem comprovação científica Internacional|Do R7 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pangolim contribui para controlar pragas por consumir grandes quantidades de insetos Reprodução/www.worldanimalprotection.org

Este sábado (15) celebra-se o Dia Internacional do Pangolim. O animal está ameaçado de extinção pela caça e comércio ilegal em larga escala e é o mamífero mais traficado no mundo.

O pangolim ainda esteve no meio da polêmica sobre a origem do vírus da Covid-19. No mercado de Huanan, em Wuhan, na China, um dos locais em que se suspeita que a pandemia tenha iniciado, eram negociados pangolins, animais que continham traços de coronavírus.

Por que o pangolim está ameaçado de extinção?

Os pangolins se tornaram uma mercadoria altamente valorizada, capturados ilegalmente, mortos e traficados por redes de crime organizado entre países e continentes.

Somente em 2021, 23,5 toneladas de pangolins e suas partes do corpo foram traficadas.

‌



Em apenas dez anos, estima-se que um milhão de pangolins foram caçados ilegalmente.

O que o homem faz com o pangolim?

Na Ásia, esses animais são comercializados e usados na medicina. Este ano, a China anunciou uma cota anual de uma tonelada métrica (103 kg) de escamas de pangolim para uso medicinal. O valor é inferior a anos anteriores, mas ainda insuficiente para proteger o animal da extinção.

‌



Não há evidências científicas que mostrem que as escamas de pangolim tenham benefícios terapêuticos ou para a saúde.

Já na África Central e Ocidental, mercados de carne de caça são abastecidos com o animal.

‌



Qual sua importância ao meio ambiente?

Como a dieta dos pangolins consiste em formigas, cupins, grilos, moscas e outras espécies de insetos, esses animais ajudam a prevenir a superpopulação de insetos e a proteger as florestas da destruição por cupins. Estima-se que apenas um pangolim consome cerca de 70 milhões de formigas e cupins por ano.

Os pangolins também beneficiam o solo em que eles escavam. Ao cavar buracos no chão, eles contribuem para a rotatividade de matéria orgânica e aeração.

Há um impacto econômico ao ser humano também. Acredita-se que os pangolins ajudam a economizar milhões de dólares por ano ao evitar danos causados ​​por pragas.

O que é o Dia Mundial do Pangolim?

O Dia Mundial do Pangolim é dedicado à conscientização sobre os pangolins e é comemorado no terceiro sábado de fevereiro de cada ano.

A data foi celebrada pela primeira vez em 2012.