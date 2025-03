Salgadinho em formato de personagem do Pokémon é leiloado por mais de R$ 500 mil O petisco foi descoberto e preservado em algum momento entre 2018 e 2022, diz a casa de leilões Internacional|Do R7 06/03/2025 - 08h59 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lanche tem formato do Pokémon Charizard Reprodução/goldin.co

Um salgadinho no formato de um personagem do Pokémon foi vendido em um leilão por US$ 87.840, o que, no câmbio atual, equivale a mais de R$ 500 mil.

O lanche tem o formato que lembra Charizard, personagem dos tipos “Fogo e Voador”, no universo do Pokémon. Para leigos, sua aparência é a de um dragão, apesar de não ser considerado um no jogo.

O salgadinho tem cerca de 8 cm de comprimento e será entregue dentro de uma caixa de armazenamento de cards transparente e com um card Pokémon personalizado.

O personagem Charizard Reprodução/pokemon.com

“Ele foi inicialmente descoberto e preservado em algum momento entre 2018 e 2022 e ganhou popularidade nas plataformas de mídia social no final de 2024”, diz a casa de leilões Goldin em nota.

‌



Foram 60 lances para tentar arrematar o lanche de formato único. O lance vencedor foi de U$ 72.000 (cerca de R$ 415 mil). Incluindo todos os custos, o comprador irá desembolsar US$ 87.840.