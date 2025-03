Submarino com turistas naufraga no Mar Vermelho e deixa ao menos seis mortos Incidente ocorreu durante passeio para ver corais perto de Hurghada, no Egito, nesta quinta-feira (27) Internacional|Do R7 27/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h11 ) twitter

Imagem de arquivo mostra submarino de empresa que teve embarcação naufragada no Mar Vermelho, no Egito Divulgação/Sindbad Submarines

Um submarino que transportava turistas naufragou durante um passeio pelo Mar Vermelho, no Egito, nesta quinta-feira (27). Ao menos seis pessoas que estavam dentro da embarcação morreram, segundo a Reuters.

A Embaixada da Rússia no Egito disse, em uma publicação no Facebook, que 45 passageiros, incluindo crianças, estavam a bordo do submarino no momento do acidente e que todos eram russos.

Ao menos 38 deles foram resgatadas com vida, nove dos quais sofreram ferimentos e precisaram ser hospitalizadas, de acordo com a BBC.

O cônsul-geral da Rússia, Viktor Voropaev, disse à Tass, a agência de notícias estatal russa, que duas crianças russas estavam entre as vítimas fatais.

O acidente ocorreu por volta das 10h locais (5h em Brasília), a cerca de 1 km da costa da cidade turística de Hurghada, durante um passeio para ver os corais da região. A excursão era operada pela empresa Sindbad Submarines, que diz possuir dois dos “14 submarinos recreativos reais” do mundo.

Segundo o site da companhia, o submarino possui 44 assentos para passageiros, dois para pilotos e janelas redondas individuais, uma para cada cliente a bordo.

Interior de um dos submarinos operados pela Sindbad Submarines, que faz passeios no Mar Vermelho Divulgação/Sindbad Submarines

“Experimente a beleza do mundo subaquático do Mar Vermelho sem se molhar. É perfeito para todas as idades e as memórias durarão a vida toda”, diz o site da empresa, que saiu do ar na manhã desta quinta.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre as causas do acidente. A região do Mar Vermelho é atualmente palco de conflitos entre os Houthis e forças dos Estados Unidos e de Israel.