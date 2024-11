Naufrágio de iate de luxo deixa três mortos e 13 desaparecidos no Mar Vermelho

O naufrágio de um iate de luxo no Mar Vermelho , no Egito, deixou três mortos e 13 desaparecidos. A embarcação, que transportava 44 turistas de nacionalidades europeia, asiática, norte-americana e egípcia, virou após ser atingida por uma grande onda. O iate, de 34 metros de comprimento, estava com a inspeção regular em dia. As autoridades locais continuam as buscas pelos desaparecidos e investigam as causas do naufrágio.