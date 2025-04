Sul-coreanos destinarão quase R$ 2 milhões para apoiar desertores da Coreia do Norte Valor será distribuído a norte-coreanos que se formarem no centro de apoio do país Internacional|Do R7 04/04/2025 - 14h08 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Soldado norte-coreano Ri, capturado pelas forças da Ucrânia em janeiro deste ano Reprodução/X/@ZelenskyyUa

O Ministério da Unificação sul-coreano assinou um acordo na quarta-feira (2) que destina US$ 340.900 (quase R$ 2 milhões) para apoiar desertores da Coreia do Norte, segundo a agência de notícias Yonhap.

O recurso foi doado por um cidadão, identificado como Yang Han-jong, de 88 anos, e pelo Community Chest of Korea, uma das maiores organizações de caridade da Coreia do Sul, em cerimônia no Hanawon, o centro estatal de apoio ao reassentamento de desertores norte-coreanos.

Segundo a Yonhap, o acordo prevê que a doação seja distribuída aos desertores que se formarem no centro. Cada norte-coreano deve receber 700 mil wons (cerca de R$ 2.800), de acordo com o ministério.

“É uma pequena quantia, mas decidi doá-la na esperança de que nossos vizinhos que vieram do Norte possam se reinstalar com sucesso em nossa sociedade”, disse Yang durante a cerimônia de assinatura.

‌



Em fevereiro, um dos dois soldados norte-coreanos capturados pelas tropas ucranianas em janeiro deste ano disse que quer buscar asilo na Coreia do Sul, de acordo com o jornal sul-coreano Chosun Ilbo.

O soldado, identificado apenas como Ri, revelou que não esperava participar diretamente dos combates. Ao jornal, disse que foi informado de que viajaria para a Rússia para um suposto treinamento como estudante estrangeiro.

‌



Dados do Escritório do ACNUDH (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos) indicam que o número de norte-coreanos que fogem do país para a Coreia do Sul caiu drasticamente nos últimos anos.

A instituição diz que a redução é reflexo das severas restrições de mobilidade impostas pela ditadura de Kim Jong-un, mesmo com sinais de flexibilização nas fronteiras após a pandemia de Covid-19.

‌



Um relatório do ACNUDH releva que apenas 181 norte-coreanos (159 mulheres e 22 homens) conseguiram chegar à Coreia do Sul entre janeiro e setembro do ano passado. Em todo o ano de 2023, o número de desertores foi de 196.

Os dados representam uma redução drástica em comparação com os níveis pré-pandêmicos: em 2019, por exemplo, 1.047 norte-coreanos conseguiram fugir para o Sul.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp