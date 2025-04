Soldados norte-coreanos já sofreram mais de 5.000 baixas na guerra da Ucrânia, diz relatório Ministério da Defesa britânico afirma que militares mortos ou feridos já equivalem a quase metade do contingente enviado Internacional|Do R7 02/04/2025 - 14h24 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h31 ) twitter

O líder Kim Jong-un posa ao lado de militares norte-coreanos em foto de arquivo Divulgação/KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia)

Soldados norte-coreanos enviados para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia já sofreram mais de 5.000 baixas, entre mortos e feridos, segundo um relatório divulgado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido na última sexta-feira (28).

O documento estima que aproximadamente um terço das baixas foram de mortes em combate. O número equivale a quase metade dos primeiros 11 mil soldados enviados pela Coreia do Norte em outubro do ano passado.

As tropas do regime de Kim Jong-un estão atuando na linha de frente do conflito, em ataques de alto risco, principalmente na região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia e que tem sido palco de grandes confrontos nas últimas semanas.

Uma avaliação divulgada na semana passada pela inteligência da Coreia do Sul, que monitora o país vizinho, estimava que as baixas norte-coreanas não passavam de 4.000.

‌



As forças norte-coreanas sofreram essas baixas principalmente devido à inexperiência com drones e a ataques terrestres intensos, caracterizados por avanços a pé sob fogo inimigo, uma estratégia chamada pelos ucranianos de “moedor de carne”.

Diante do cenário de baixas intensas, Pyongyang enviou cerca de 3.000 soldados adicionais à Rússia entre janeiro e fevereiro deste ano para reforçar as tropas na linha de frente, segundo informações divulgadas pelo Estado-Maior Conjunto do Sul (JCS) na última quinta (27).

‌



Segundo um sargento do exército ucraniano, Petro Haidashchuk, que concedeu entrevista à mídia local em janeiro, prisioneiros de guerra russos relataram que os norte-coreanos são enviados à linha de frente para liderar ataques, enquanto as tropas russas seguem atrás, consolidando as posições conquistadas.

