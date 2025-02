Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Caribe e gera risco de tsunami Previam-se, inicialmente, ondas de até três metros de altura em partes do litoral de Cuba Internacional|Estadão Conteúdo 09/02/2025 - 10h02 (Atualizado em 09/02/2025 - 10h02 ) twitter

Vista aérea do mar do Caribe Reprodução/Record

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do Caribe na noite deste sábado (8) e disparou alertas de tsunami para Cuba, Honduras e Ilhas Cayman. As informações são do Centro de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos.

Autoridades locais pediram que os moradores saiam da região do litoral. O sismo disparou alertas de tsunami para as Bahamas, Cuba, Honduras, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens, Porto Rico e República Dominicana.

Previam-se, inicialmente, ondas de até três metros de altura em partes do litoral de Cuba, enquanto em Honduras e nas Ilhas Cayman ondas de até um metro poderiam ser registradas.

Posteriormente, o sistema de monitoramento dos EUA cancelou os alertas de tsunami, informando, no entanto, que “pequenas mudanças no nível do mar” poderiam ocorrer nos outros países.

O terremoto aconteceu às 18h23 (20h23 no horário de Brasília), no meio do mar, numa profundidade de 10 km. O epicentro do tremor foi a cerca de 209 km ao sudoeste da costa das Ilhas Cayman.

