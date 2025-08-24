Trump afirma que poderia enviar a Guarda Nacional para Maryland para combater o crime Presidente dos EUA disse que medida “limparia” Baltimore do crime; Afirmação foi feita após governador convidá-lo para uma caminhada Internacional|Do Estadão Conteúdo 24/08/2025 - 15h50 (Atualizado em 24/08/2025 - 15h57 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump sugere enviar a Guarda Nacional para Baltimore para combater o crime.

A proposta foi feita após convite do governador de Maryland, Wes Moore, para uma caminhada pela segurança pública.

Trump considerou o convite "desagradável e provocativo" e preferiu que medidas fossem tomadas antes de sua visita.

Ele mencionou que trará ajuda similar à enviada para Los Angeles, se necessário. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em post na rede social Truth, Trump alegou ter achado convite “desagradável e provocativo”. Kent Nishimura/REUTERS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, neste domingo (24) que enviaria a Guarda Nacional para Baltimore para “limpá-la rapidamente do crime”, se o governador de Maryland, Wes Moore, confirmasse que precisa de ajuda.

Anteriormente, Moore havia convidado o republicano para participar de uma caminhada pela segurança pública na cidade, sob o argumento de que seria uma oportunidade para “discutir estratégias para uma política de segurança pública eficaz”.

Em resposta hoje, por meio de post na rede social Truth, Trump disse ter achado o tom do convite “bastante desagradável e provocativo”.

“Como presidente, eu preferiria muito mais que ele limpasse esse desastre de crime antes de eu ir lá para uma caminhada”, afirmou ressaltando que, “se Wes Moore precisar de ajuda, como Gavin Newsom precisou em Los Angeles, eu enviarei as tropas”.

Perguntas e Respostas

Qual foi a afirmação de Donald Trump sobre a Guarda Nacional em Baltimore?

Donald Trump afirmou que enviaria a Guarda Nacional para Baltimore com o objetivo de “limpá-la rapidamente do crime”, caso o governador de Maryland, Wes Moore, confirmasse a necessidade de ajuda.

O que motivou a declaração de Trump?

A declaração de Trump ocorreu após o governador Wes Moore convidá-lo para participar de uma caminhada pela segurança pública em Baltimore, onde ele sugeriu discutir estratégias para uma política de segurança pública eficaz.

Como Trump reagiu ao convite do governador?

Trump considerou o tom do convite “bastante desagradável e provocativo”. Ele expressou sua preferência por que o governador resolvesse a situação do crime na cidade antes de sua visita.

O que Trump disse sobre enviar tropas?

Trump mencionou que, se Wes Moore precisar de ajuda, assim como Gavin Newsom precisou em Los Angeles, ele estaria disposto a enviar as tropas para ajudar na situação de segurança.

