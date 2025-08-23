Haddad diz que EUA podem atrapalhar andamento de negociações sobre clima no mundo Em entrevista, ministro também elogiou atuação de Lula e Alckmin sobre tarifaço Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2025 - 18h52 (Atualizado em 23/08/2025 - 19h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Haddad expressa preocupação com a possível interferência negativa dos EUA nas negociações climáticas internacionais.

Ele citou retrocessos políticos nos EUA, incluindo o cancelamento de investimentos em energia pelo governo Trump.

O ministro elogiou as ações de Lula e Alckmin em relação às tarifas de 50% impostas pelos EUA ao Brasil.

Haddad ressaltou que, apesar dos desafios, os produtos brasileiros permanecem competitivos no mercado internacional. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo Haddad, país norte-americano enfrenta um cenário de retrocessos Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda/Arquivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre uma possível interferência negativa dos Estados Unidos sobre negociações climáticas internacionais por causa do momento político no país.

“Não sabemos o quanto o governo dos EUA vai atrapalhar o andamento dessas negociações”, afirmou o ministro em entrevista ao canal TV GGN, neste sábado (23).

Segundo Haddad, o país norte-americano enfrenta um cenário de retrocessos, citando o cancelamento de investimentos em transição energética pelo governo Trump.

Sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, o chefe da Fazenda disse que o governo está sendo estratégico. “Lula e Alckmin agem sem bravata, mas com firmeza sobre tarifas dos EUA”, afirmou.

‌



Segundo ele, mesmo com desafios, os produtos brasileiros continuam competitivos no mercado internacional e que outros países seguem abertos para exportações brasileiras.

Cenários distintos

Durante a entrevista, o ministro avaliou o presidente “herdou” um país em 2022 em condições políticas muito diferentes das encontradas em seu primeiro mandato, em 2002.

‌



Segundo ele, mesmo com as divergências da época, nada se aproxima do cenário atual, marcado pela atuação de uma oposição que não tem projeto para o país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Em 2002, o presidente Lula recebeu um país institucionalmente estável, recebeu um Congresso manejável, você conseguia compor maioria com uma certa facilidade e acordo mesmo com a oposição”, disse Haddad.

‌



No entanto, ele valorizou o trabalho realizado pelo Congresso Nacional. “Não estou aqui criticando o Congresso Nacional como uma instituição. Eu tenho até agradecido, porque, bem ou mal, as pautas estão avançando”, destacou.

