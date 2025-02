Trump divulga vídeo de IA que mostra Gaza como complexo luxuoso de resorts; assista Imagens surgem junto de proposta do presidente de transformar território palestino em “Riviera do Oriente Médio” Internacional|Do R7 26/02/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/02/2025 - 10h38 ) twitter

Em vídeo de IA, Trump exibe Gaza como complexo de resorts com estátua gigante de ouro Reprodução/Truth Social/@realDonaldTrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quarta-feira (26) um vídeo gerado por inteligência artificial que transforma a Faixa de Gaza em um luxuoso complexo de resorts, com arranha-céus, praias lotadas de iates e uma estátua gigante do republicano no meio de uma rua.

As imagens foram divulgadas na rede social Truth Social, que pertence a Trump. No início de fevereiro, o presidente disse que pretende transformar a região, atualmente devastada pelos 15 meses de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, na “Riviera do Oriente Médio”.

Intitulado como “Gaza 2025”, o vídeo começa com uma criança em meio a escombros, em referência ao conflito que já deixou mais de 48 mil mortos em Gaza. Em seguida, a narrativa avança para um “antes e depois” otimista.

É então que surgem pessoas saindo de túneis que desembocam em cenários repletos de prédios altos, ruas turísticas e praias tomadas por espreguiçadeiras e tendas. A trilha sonora, uma música em inglês, traz versos como “Trump vai te libertar”.

Entre as imagens extravagantes, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é mostrado relaxado em uma piscina ao lado de Trump. Os dois seguram drinques e aproveitam o sol, com uma placa “Trump Gaza” ao fundo.

O bilionário Elon Musk também faz aparições. Em uma cena, ele distribui dólares a crianças em uma praia. Em outra, joga notas ao ar enquanto é aplaudido por pessoas com taças de espumante.

Há ainda momentos de dança na areia, com homens e mulheres vestidos como odaliscas, e um menino segurando um balão com o rosto de Trump em uma rua cercada por mesquitas.

A montagem termina com uma estátua dourada e gigante de Trump no meio de uma rua e uma entrada de prédio com o letreiro “Trump Gaza”, consolidando a visão do presidente americano para o território.

Apesar do impacto visual, Trump não incluiu nenhum comentário ao divulgar o vídeo, que foi publicado durante a madrugada.

No início deste mês, ao receber Netanyahu em Washington, Trump defendeu que os EUA ocupem o território após o fim da guerra e o reconstruam, expulsando todos os moradores palestinos.

A ideia, que ele reiterou mais tarde ao afirmar que a população local não poderia retornar à região, gerou forte repúdio internacional. Líderes globais criticaram a sugestão, e a agência de direitos humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) classificou a expulsão de palestinos como um potencial crime de guerra.

A Faixa de Gaza vive um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Hamas desde janeiro deste ano. A guerra, que começou em outubro de 2023, deixou um rastro de destruição no território, contrastando radicalmente com as imagens de glamour exibidas no vídeo de Trump.